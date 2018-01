Australian Open 2018: la grinta non basta a un Thomas Fabbiano da applausi. Alexander Zverev vince ma non brilla

Thomas Fabbiano è stato eliminato al primo turno degli Australian Open 2018. L’azzurro era stato sfortunato al sorteggio, dovendo affrontare il tedesco Alexander Zverev, ma il match è stato molto più giocato di quanto non dica il 6-1 7-6(5) 7-5. Il giocatore pugliese, infatti, è riuscito a giocarsi bene le sue chance, soccombendo però alla maggiore esperienza del suo giovanissimo rivale, più concreto nei momenti decisivi. Ci ha sperato Fabbiano, ma non è riuscito a fare l’impresa.

Il primo set ha fatto pensare a un match vinto comodamente da Sascha, partito a tutta al servizio con cui ha concesso praticamente nulla. Dopo il 6-1 del primo parziale deve aver pensato la stessa cosa proprio il giovane talentino della Next Gen, calato drasticamente alla battuta, consentendo così a Fabbiano di entrare in partita. Il match è stato quindi sorprendentemente equilibrato, con Zverev che ha provato a cambiare marcia a più riprese, senza però riuscire a scrollarsi di dosso la resistenza dell’italiano, che non si è limitato a rimanere in scia ma, anzi, ha messo la testa avanti: Thomas è infatti riuscito a fare il break nel secondo set, arrivando a servire sul 5-3.

Qui la differenza di livello è stata notevole perché Zverev ha limitato al minimo gli errori, riprendendosi il break e portando il set al tie-break. Non è finita, perché anche nel game decisivo l’azzurro è stato in vantaggio, prima di soccombere alla rimonta del suo rivale. Stessa dinamica nel terzo set: Fabbiano ha fatto nuovamente il break ed è arrivato a servire sul 5-4. Ha anche avuto un set point, sprecato però con un brutto errore di dritto. Il finale è stato dunque lo stesso, con Zverev che ha fatto lo step in più e vinto la partita. È stata una partita tutt’altro che giocata bene dal tedesco, mentre non ha demeritato Fabbiano, che ha fatto il possibile contro un avversario di un altro livello, mancando nel momento di concretizzare.













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL TENNIS

alessandro.tarallo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: profilo Twitter Hopman Cup