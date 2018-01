Australian Open 2018, Fabio Fogninni DA SBALLO! L’azzurro batte Benneteau al quinto e si qualifica agli ottavi di finale!

La doppietta azzurra è servita. Dopo Andreas Seppi, anche Fabio Fognini stacca il biglietto per gli ottavi di finale degli Australian Open 2018 grazie alla vittoria in cinque set sul francese Julien Benneteau con il punteggio di 3-6 6-2 6-1 4-6 6-3 dopo tre ore di gioco. Non accadeva dal Roland Garros del 1976 che due giocatori italiani entrassero tra i migliori sedici di uno Slam.

Una buona prestazione del ligure, che è partito molto contratto, perdendo di conseguenza il primo set. Con il passare del tempo Fognini si è sciolto e ha cominciato a trovare sempre più incisività con i colpi da fondo (in totale saranno 57 i vincenti a fine match) e ha dominato secondo e terzo set. Nonostante l’inerzia tutta a sua favore nel quarto parziale Fabio ha concesso davvero troppo e il francese ha subito sfruttato l’occasione portando la sfida al quinto. Qui è tornato il Fognini dei set precedenti e la partita è girata in maniera definitiva verso l’azzurro.

Inizio difficile per l’azzurro con Benneteau che invece risponde subito in maniera solida e si procura il break. Il francese scappa prima sul 3-0 e poi sul 4-1 e ha anche una palla per salire 5-1, ma Fognini riesce ad annullarla. Nel nono game il numero 59 del mondo non sfrutta due set point, ma è bravissimo con la seconda di servizio a cancellare una pericolosa palla break. Scampato il pericolo il francese chiude al terzo set point per 6-3.

Subito momento delicato anche in apertura di secondo set per Fognini, ma l’italiano cancella ben tre palle break nei suoi primi due game al servizio. Nel quarto gioco, però, l’azzurro è strepitoso in fase difensiva e con il passante di rovescio strappa il servizio al francese. Fabio comincia a controllare lo scambio e anche nell’ottavo game ottiene un altro break e vince il set per 6-2.

E’ un Fognini dominante e che non lascia scampo a Benneteau. Fabio fa malissimo da fondo campo e continua a trovare vincenti (saranno 12 in questo set), mentre il francese non riesce davvero a trovare delle contromisure al gioco del ligure. La normale conseguenza è un set totalmente di marca azzurra come dimostra il 6-1 finale.

L’inerzia del match è tutta a favore del numero uno d’Italia, ma le due palle break concesse nel secondo game sono un piccolo campanello d’allarme per il nostro portacolori. Purtroppo il rendimento al servizio di Fognini cala notevolmente e sull’ennesimo attacco del francese arriva il break. Benneteau sale 5-3, ma il ligure si riaccende improvvisamente e con due bei vincenti di dritto riesce ad ottenere l’immediato controbreak. Quando sembra certa la parità, altro passaggio a vuoto dell’azzurro e nuovo break del francese che vince 6-4 e porta il set al quinto.

C’è sicuramente grande tensione, ma i due tennisti tengono il servizio nei primi quattro game. Il momento decisivo arriva nel quinto gioco, quando Fognini riesce a trovare due ottime accelerazioni di dritto e si procura un break fondamentale. Il braccio questa volta non trema ed il ligure conserva il vantaggio fino al 5-3. Nel nono game il tennista di Arma di Taggia è perfetto in risposta e si procura un match point dopo uno scambio molto combattuto. Fognini spinge subito con il dritto e si viene a prendere a rete il punto che lo fa volare agli ottavi di finale.













Foto: profilo Twitter Australian Open