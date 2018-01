Australian Open 2018 – Fabio Fognini: “Questa vittoria vale doppio perché ho sempre fatta fatica in questo torneo”

Entusiasmo e soddisfazione per Fabio Fognini dopo la vittoria in cinque set nel terzo turno degli Australian Open 2018 contro il francese Julien Benneteau. L’azzurro è riuscito a piegare il transalpino al termine di una partita molto lottata in cui il talento del ligure è venuto fuori al cospetto di un avversario molto coriaceo. Ed ora, agli ottavi di finale, si attende il nome del prossimo avversario dalla sfida tra l’argentino Juan Martin Del Potro ed il ceco Tomas Berdych

“Ad inizio anno parto sempre lento, questa volta invece sono anche reduce dalla semifinale a Sydney – ha sottolineato Fognini – Sto giocando bene e fisicamente sono a posto. Oggi c’era un caldo terribile, è difficile giocare in queste condizioni. Probabilmente sto sfruttando al meglio il fatto di essermi fermato prima la passata stagione, a Vienna per la precisione, perché avevo qualche problema al ginocchio. Ho avuto più tempo per riprendere e ho fatto un’ottima preparazione. I risultati si vedono, mai avevo giocato così bene ad inizio anno, forse solo in quel famoso 2014. Se sto bene fisicamente il resto viene di conseguenza“

Analizzando il match, il giocatore di Arma di Taggia ha affermato: “Sono partito un po’ contratto, ma lui giocava molto bene, era aggressivo e mi toglieva il tempo, non mi faceva scambiare. Poi nel secondo e terzo set ho tenuto un livello molto alto, direi che sono stati praticamente perfetti. Purtroppo sono un po’ sceso nel quarto, soprattutto al servizio, e il mio avversario ne ha approfittato. Avevo anche recuperato il break preso sul 4-3, ma poi lui mi ha di nuovo tolto il servizio sul 5-4. Nel quinto set mi sono accorto che accusava un po’; di stanchezza, era meno brillante soprattutto quando lo spostavo sul diritto mettendogli pressione. Sono rimasto lucido e ho ripreso in mano il gioco. Vincere qui a Melbourne vale doppio, perché a parte il 2014 ho sempre fatto fatica in questo torneo“.













Foto: profilo twitter Federtennis