24 Ore Daytona 2018: la grande giornata di Fernando Alonso! Notte e alba della Florida per sognare la vittoria

Mancano poche ore alla grande giornata di Fernando Alonso che dalle 20.40 (italiane) sarà a bordo della sua Ligier per disputare la 24 Ore di Datyona, la corsa di durata più importante negli USA e test propedeutico alla Le Mans per il due volte Campione del Mondo di Formula Uno. L’asturiano, insieme ai due compagni d’avventura sul circuito della Florida, scatterà in tredicesima posizione e cerca di piazzare un grande colpaccio andando a prendersi la vittoria. L’obiettivo più concreto sembra essere la top 5. Questa è la seconda avventura per Nando sul suolo statunitense dopo la 500 Miglia di Indianapolis corsa lo scorso anno e persa a causa di problemi al motore.

Alonso però sembra essersi ben adattato alla nuova vettura, è pronto per affrontare le ore di guida notturna e ha paura soltanto dei tanti sorpassi e doppiaggi che lo attenderanno. I primi test hanno comunque dato riscontro positivo e Nando sembra davvero essere sul pezzo: nel corso delle 24 ore ci sarà tempo per progredire e migliorarsi, massima attenzione sui tempi di riposo e sulle fasi di cambio con i compagni di scuderia per essere sempre più rapidi. Questo contesto è lontanissimo per diversi aspetti da quello di Le Mans ma sono diversi i tratti in comune che potranno essere utili sul Circuit de la Sarthe a caccia della Tripla Corona.