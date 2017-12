Zebre-Treviso, Pro14 2018: orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo

Arriva tra Natale e Capodanno il secondo dei tre derby italiani del Pro14 di rugby: nella gara valida per la dodicesima giornata si affrontano Zebre e Benetton Treviso. Oggi in campo a Parma alle ore 15 le due compagini tricolori: andiamo a scoprire l’orario di inizio del match e come seguirlo in TV.

Guinness Pro 14 – 12a giornata

30.12.17 ore 15:00

Benetton Rugby-Zebre Rugby Club

Diretta tv su Eurosport 2

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter