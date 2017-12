Volley femminile, Serie A1 2017-2018 – Si gioca a Santo Stefano! 12^ giornata: calendario, programma, orari e tv (26 dicembre)

La Serie A1 di volley femminile scenderà in campo a Santo Stefano per disputare la dodicesima giornata, la prima del girone di ritorno. La pallavolo non si ferma per le feste, spettacolo assicurato nei sei palazzetti che ospiteranno le partire di questo martedì 26 dicembre. Riflettori puntati sul PalaYamamay dove Busto Arsizio affronterà Novara nel big match, Conegliano proverà ad approfittare di questo incrocio cercando la vittoria su Casalmaggiore sempre più in crisi, Scandicci deve ripartire e proverà a farlo con Modena. Sfide salvezza tra Pesaro e Filottrano e tra Bergamo e Legnano, scontro in ottica playoff tra Monza e Firenze

Di seguito il calendario, tutto il programma dettagliato, gli orari delle partite della dodicesima giornata di Serie A1 che si giocheranno a Santo Stefano. Tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta streaming su LVF ad eccezione di Pesaro-Filottrano che sarà trasmesso in diretta tv su RaiSport.

MARTEDI’ 26 DICEMBRE:

16.00 Mycicero Volley Pesaro vs Lardini Filottrano (diretta tv su RaiSport)

17.00 Imoco Volley Conegliano vs Pomì Casalmaggiore (diretta streaming su LVF)

17.00 Unet E-Work Busto Arsizio vs Igor Gorgonzola Novara (diretta streaming su LVF)

17.00 Savino Del Bene Scandicci vs Liu Jo Nordmeccanica Modena (diretta streaming su LVF)

17.00 Saugella Team Monza vs Il Bisonte Firenze (diretta streaming su LVF)

17.00 Foppapedretti Bergamo vs Sab Volley Legnano (diretta streaming su LVF)













(foto Ettore Griffoni)