Volley, SuperLega 2017-2018 – Si gioca a Santo Stefano! 13^ giornata: calendario, programma, orari e tv (26 dicembre)

La SuperLega non si ferma per le feste, il massimo campionato italiano di volley maschile scenderà in campo a Santo Stefano: si preannuncia un martedì 26 dicembre davvero ricco di emozioni con la tredicesima giornata, l’ultima del girone d’andata. Spettacolo annunciato sui sette campi, in palio anche il primo posto e l’annesso titolo platonico di Campione d’Inverno: Civitanova capolista cercherà di conservare il punto di vantaggio scendendo in campo con Castellana Grotte, le immediate inseguitrici Modena e Perugia saranno invece impegnati rispettivamente contro Padova e a Ravenna.

Non ci si gioca più l’accesso ai quarti di finale della Coppa Italia come negli altri anni. Verona vuole conservare la quarta piazza contro Piacenza, scontro diretto importante tra Latina e Milano, Trento per continuare la sua serie in campionato contro Monza. Sfida di fondo classifica tra Vibo Valentia e Sora.

Di seguito tutto il calendario, il programma dettagliato, gli orari di tutte le partite della 13^ giornata di SuperLega che si giocherà a Santo Stefano. Tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta streaming su Lega Volley Channel ad eccezione di Trento-Monza che sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport.

MARTEDI’ 26 DICEMBRE:

18.00 Azimut Modena vs Kioene Padova (diretta streaming su Lega Volley Channel)

18.00 Wixo LPR Piacenza vs Calzedonia Verona (diretta streaming su Lega Volley Channel)

18.00 Tonno Callipo Vibo Valentia vs Biosì Indexa Sora (diretta streaming su Lega Volley Channel)

18.00 Bunge Ravenna vs Sir Safety Conad Perugia (diretta streaming su Lega Volley Channel)

18.00 Taiwan Excellence Latina vs Revivre Milano (diretta streaming su Lega Volley Channel)

18.00 BCC Castellana Grotte vs Cucine Lube Civitanova (diretta streaming su Lega Volley Channel)

18.15 Diatec Trentino vs Gi Group Monza (diretta tv su RaiSport)













(foto Roberto Muliere)