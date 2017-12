Volley, Caso Ngapeth. Il comunicato ufficiale di Modena: “Valuteremo le misure da adottare nei confronti dei tesserati”

Se non è rottura poco ci manca. Tra il Modena Volley e Earvin e Swan Ngapeth è un finale 2017 di fuoco e sperare in una riconciliazione per il momento sembra pura utopia. La società oggi, nonostante la festività natalizia, ha fatto uscire un comunicato dai toni piccati nel quale preannuncia provvedimenti nei confronti dei due giocatori francesi che da tre giorni non si allenano con la squadra ed hanno avuto un acceso diverbio con il tecnico Stoytchev giovedì scorso. Immaginare oggi come possa andare a finire la querelle è piuttosto complicato ma di sicuro al momento non sembrano esserci le condizioni per una ricomposizione indolore del rapporto tra i due fratelli transalpini e il club gialloblù.

Questo il testo integrale del comunicato stampa pubblicato oggi sul sito del Modena Volley: “In merito a quanto apparso nei giorni scorsi su alcuni organi di stampa, Modena Volley fa presente che gli atleti Earvin e Swan Ngapeth, in primavera, liberamente e conoscendo i progetti tecnico-sportivi del club, hanno firmato un contratto di rinnovo fino al 2020 con la scrivente società.

Nella mattinata di venerdì i giocatori Earvin e Swan Ngapeth hanno bruscamente affrontato – in un momento di confronto – l’allenatore Radostin Stoytchev manifestando a lui e successivamente ai vertici della società l’intenzione di non proseguire il loro rapporto con il club. Decisione a cui ha fatto seguito l’assenza di entrambi all’allenamento nel pomeriggio di venerdì, della seduta del sabato e della domenica.

Il tutto a conclusione di una travagliata settimana dove il tesserato Earvin Ngapeth era già rientrato in ritardo di una giornata (mercoledì) sul permesso di due giorni concesso dal tecnico dopo il successo di Perugia. La Società, sta valutando quali misure adottare nei confronti dei due tesserati, ad oggi, a tutti gli effetti, vincolati a Modena Volley. Il club, augurando buone feste ai suoi sostenitori, intende rassicurarli: tutelerà in ogni sede i propri diritti nel rispetto della nostra grande passione popolare”.