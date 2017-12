Volley femminile, Serie A1 2017-2018 – Inizia il ritorno, si gioca a Santo Stefano. Incrocio Busto-Novara, Conegliano per l’allungo

Tutte in campo a Santo Stefano per la dodicesima giornata della Serie A1 di volley femminile. Il girone di ritorno incomincia sotto l’albero, non ci sono soste per le formazioni del massimo campionato, pronte a darsi battaglia oggi pomeriggio e in programma ci sono incontri davvero succulenti e appassionanti.

Su tutti spicca il big match tra Busto Arsizio e Novara: al PalaYamamay si sfidano la quarta e la seconda della classe, all’andata si imposero le Campionesse d’Italia soltanto al tie-break. Il quinto set ha raramente sorriso alle Farfalle in questa stagione: di fronte al proprio pubblico le ragazze di coach Mencarelli cercheranno lo scalpo di lusso per risalire ulteriormente la classifica e continuare a sognare davvero in grande, ben oltre le aspettative di inizio stagione. Scontro diretto di grande impatto tra gli opposti Paola Egonu e Valentina Diouf ma sono tante le altre stelle impegnate tra cui Francesca Piccinini, Celeste Plak, Alessia Orro, Alessia Gennari.

La capolista Conegliano vuole approfittare di questo incrocio per provare ad allungare ulteriormente in testa alla classifica. Le Pantere se la vedranno con Casalmaggiore, invischiata al decimo posto e in grandissima difficoltà: alle giocatrici sono stati congelati gli stipendi ed è stato tolto il piccolo riposo natalizio, la formazione di Lucchi ha bisogno di una sterzata ma contro lo squadrone veneto non sarà facile. Hill, Bricio e Fabris sono pronte a fronteggiare la squadra di Leo Lo Bianco, tornata titolare dopo la lunga assenza e ora chiamata a dare una sveglia a tutto lo spogliatoio.

Scandicci deve invece rialzarsi dalla delusione per il clamoroso 3-0 maturato sul campo di Monza in Coppa Italia, la sfida a una rigenerata Modena è tutt’altro che semplice. Servirà la migliore Isabella Haak, affiancata dai muroni di Adenizia, per avere la meglio sulle emiliane ma il tema del giorno è lo scontro diretto tra le sorelle Bosetti: si sfidano terza e quinta della classe in palio punti davvero molto importanti in ottica playoff.

La sempre più sorprendente Pesaro se la dovrà vedere con il fanalino di coda Filottrano che ha vinto la sua unica partita stagionale proprio contro le marchigiane. Scontro salvezza importante tra Legnano e Bergamo, Monza e Firenze si affrontano con l’obiettivo di centrare un risultato utile per ribadire le ambizioni di post-season: le brianzole, galvanizzate dal successo su Scandicci in Coppa Italia, si affideranno a Ortolani e Begic per fronteggiare la squadra di Sorokaite e Tirozzi.

MARTEDI’ 26 DICEMBRE:

16.00 Mycicero Volley Pesaro vs Lardini Filottrano

17.00 Imoco Volley Conegliano vs Pomì Casalmaggiore

17.00 Unet E-Work Busto Arsizio vs Igor Gorgonzola Novara

17.00 Savino Del Bene Scandicci vs Liu Jo Nordmeccanica Modena

17.00 Saugella Team Monza vs Il Bisonte Firenze

17.00 Foppapedretti Bergamo vs Sab Volley Legnano













(foto Roberto Muliere)