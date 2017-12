Volley, SuperLega 2017-2018 – Tutti in campo a Santo Stefano! Ultima d’andata: Civitanova, Perugia e Modena per il primo posto

La pallavolo non si ferma per le feste e oggi si torna subito in campo! A Santo Stefano la SuperLega giocherà la tredicesima giornata, l’ultima del girone d’andata. Il massimo campionato italiano di volley maschile ci farà divertire anche sotto le feste, si preannuncia un turno interlocutorio ma con in palio punti pesanti. Ricordiamo che, a differenza delle passate stagione, le prime otto squadre non si qualificheranno ai quarti di finale della Coppa Italia: il torneo conosce già le quattro squadre che disputeranno la Final Four a Bari il 27-28 gennaio (Civitanova, Perugia, Modena, Trento).

In testa alla classifica sono racchiuse tre squadre in un solo punto. Civitanova vuole laurearsi Campione d’Inverno e cerca il successo sul campo di Castellana Grotte, penultima della classe: i cucinieri, dopo il secondo posto al Mondiale e la prima vittoria in Champions League, vogliono chiudere davanti a tutti ma dovranno prestare attenzione alla voglia di rivalsa dei pugliesi. Juantorena, Sokolov e compagni non dovrebbero avere però particolari problemi a conservare il primo posto in classifica davanti alle altre due big. Modena e Perugia avranno compiti ben più difficili: i Canarini, infatti, ospiteranno la rivelazione Padova mentre i Block Devils saranno attesi da Ravenna al Pala De Andrè. Si tratta di due incroci importanti contro le formazioni che occupano in coabitazione il quinto posto in classifica. Ngapeth, Bruninho, Vettori contro Nelli, Randazzo e Travica mentre in Romagna la super sfida tra i bomber Buchegger e Atanasijevic ma con gli uomini di Bernardi che potranno contare anche sul supporto di Ivan Zaytsev e altre stelle.

Verona cerca di conservare il quarto posto in classifica, pian piano sta recuperando Djuric e la formazione titolare annunciata a inizio stagione. I ragazzi di Djuric sfideranno Piacenza che può contare sulla classe di Fei e Parodi, pronti a vedersela con Jaeschke, Manavinezhad, la regia di Spirito e il rientrante Birarelli. Trento deve leccarsi le ferite dopo la rocambolesca sconfitta contro lo ZAKSA in Champions League e cerca continuità in campionato dopo essere rientrata tra le migliori otto: per Lanza e compagni una sfida abbordabile contro Monza che però prima della piccola sosta era riuscito a uscire dalla crisi sconfiggendo Ravenna. Bella sfida tra Latina e Milano che mette in palio punti pesanti in ottica playoff: testa a testa tra gli opposti Nimir Abdel-Aziz e Sasha Starovic, gli uomini di Giani sembrano leggermente favoriti contro la squadra capitana da Cristian Savani. Completa il programma la sfida di fondo classifica tra Vibo Valentia e Sora.

MARTEDI’ 26 DICEMBRE:

18.00 Azimut Modena vs Kioene Padova

18.00 Wixo LPR Piacenza vs Calzedonia Verona

18.00 Tonno Callipo Vibo Valentia vs Biosì Indexa Sora

18.00 Bunge Ravenna vs Sir Safety Conad Perugia

18.00 Taiwan Excellence Latina vs Revivre Milano

18.00 BCC Castellana Grotte vs Cucine Lube Civitanova













(foto Pier Colombo)