Volley femminile, Coppa Italia 2018 – Ritorno quarti di finale: Conegliano, Novara e Monza verso la Final Four!

Sabato 30 dicembre si disputeranno i match di ritorno dei quarti di finale della Coppa Italia 2018 di volley femminile, ultimo scoglio verso la Final Four che si giocherà il 17-18 febbraio al PalaDozza di Bologna. Si riparte dai risultati degli incontri d’andata giocati prima di Natale: passeranno il turno le squadre che avranno conquistato il maggior numero di set, in caso di parità si procederà con un golden set di spareggio (ai 15 punti). Tre incroci sembrano già essere chiusi in virtù del 3-0 maturato qualche giorno fa mentre una sfida si era chiusa al tie-break e dunque risulta molto aperta.

Conegliano ha la strada spianata contro Firenze. Le Pantere giocheranno di fronte ai 5000 spettatori del PalaVerde e non dovrebbero avere particolari problemi a conquistare l’unico set che manca per volare alla Final Four. Le Campionesse d’Inverno si affideranno alle bordate di Hill e Bricio ma attenzione a non sottovalutare la formazione guidata da Sorokaite e Tirozzi.

Monza è a un passo dall’impresa. Ha clamorosamente sconfitto Scandicci alla Candy Arena e ora deve vincere un solo parziale per qualificarsi alla prima storica semifinale. Le toscane, terze in campionato, cercheranno di ribaltare il risultato per giocarsi tutto al golden set ma non sarà facile: dipenderà tutto dalle solite Haak, De La Cruz e Adenizia che dovranno fronteggiare la grinta di Ortolani, Begic e compagne.

Novara sta attraversando un buon momento, è seconda in campionato e ha espugnato Busto Arsizio a Santo Stefano. Le Campionesse d’Italia hanno bisogno di un solo set contro la rivelazione Pesaro, Egonu e compagne superfavorite ma attenzione alle marchigiane che si presentano galvanizzate all’appuntamento dopo aver vinto il derby.

Sfida invece molto equilibrata tra Modena e Busto Arsizio: al PalaPanini le emiliane si sono imposte al tie-break, tutto si deciderà al PalaYamamay dove Valentina Diouf e compagne potranno contare sul calore del loro pubblico per avere la meglio su Barun e Bosetti.

SABATO 30 DICEMBRE:

20.30 Imoco Volley Conegliano vs Il Bisonte Firenze

20.30 Igor Gorgonzola Novara vs Mycicero Volley Pesaro

20.30 Savino Del Bene Scandicci vs Saugella Team Monza

21.00 Unet E-Work Busto Arsizio vs Liu Jo Nordmeccanica Modena