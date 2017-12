Basket, scontro Fip-Lega sugli stranieri in Serie A? Proposto il 6+6 con la luxury tax o 7+5. E lo spazio per gli italiani…

Egidio Bianchi, Presidente della Lega Basket, ha illustrato i punti chiave del progetto presentato alla Federazione Italiana basket. I punti chiavi sono subito stati elencati: “Controlli, società franchigia, eleggibilità, premialità, salary cap e impianti“.

Il clou riguarda naturalmente l’eleggibilità e l’utilizzo degli stranieri nel nostro campionato. Sono state proposte due formule: il 6+6 con sei stranieri senza distinzione di passaporto e sei italiani per ogni squadra oppure il 7+5. Nel primo caso si potranno ingaggiare uno o due stranieri in aggiunta ma pagando la cosiddetta luxury tax. Proprio su questa tematica si andrà allo scontro con la FIP.

Non ci si ferma qui. Bianchi ha aggiunto che il primo punto del progetto è “quello di dare credibilità, solidità e sostenibilità al movimento professionistico. Per fare ciò è prevista la creazione di una struttura di Auditing di Lega che supportata da un soggetto terzo indipendente proceda a un’analisi delle singole realtà dei club in modo da garantire solidità e sostenibilità al movimento professionistico“.















(credit Ciamillo)