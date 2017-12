Rugby, Sei Nazioni 2018: il calendario, le date e gli orari delle partite. Il programma completo

Tra inizio febbraio e metà marzo si terrà, come di consueto, il Sei Nazioni di rugby. In questa stagione l’Italia avrà due gare interne e tre in trasferta: gli azzurri apriranno e chiuderanno il torneo allo stadio Olimpico di Roma, mentre le sfide fuori casa saranno inframmezzate da una settimana di riposo.

L’Italia ospiterà l’Inghilterra nella prima giornata, poi andrà a far visita all’Irlanda. Dopo il riposo, trasferta in Francia, a seguire, dopo un’altra settimana di riposo, nuova partita fuori casa, questa volta in Galles. Chiusura del torneo contro la Scozia nella quinta giornata.

Le sfide più interessanti saranno Francia-Irlanda nella prima giornata, Inghilterra-Galles nella seconda, Francia-Inghilterra nella quarta ed Inghilterra-Irlanda in chiusura. Di seguito il calendario completo del Sei Nazioni con l’indicazione dell’ora italiana delle sfide.

1a giornata

03/02/2018 15:15 Galles-Scozia

03/02/2018 17:45 Francia-Irlanda

04/02/2018 16:00 Italia-Inghilterra

2a giornata

10/02/2018 15:15 Irlanda-Italia

10/02/2018 17:45 Inghilterra-Galles

11/02/2018 16:00 Scozia-Francia

3a giornata

23/02/2018 21:00 Francia-Italia

24/02/2018 15:15 Irlanda-Galles

24/02/2018 17:45 Scozia-Inghilterra

4a giornata

10/03/2018 15:15 Irlanda-Scozia

10/03/2018 17:45 Francia-Inghilterra

11/03/2018 16:00 Galles-Italia

5a giornata

17/03/2018 13:30 Italia-Scozia

17/03/2018 15:45 Inghilterra-Irlanda

17/03/2018 18:00 Galles-Francia













