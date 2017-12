Volley femminile, All Star Game 2017 – L’Italia batte il Resto del Mondo, che show prima di Natale

Serata spettacolare al PalaNorda di Bergamo per l’All Star Game 2017 di volley femminile: tribune gremite per il classico show che mette al confronto alcune delle grandi campionesse del nostro campionato. Musica, spettacolo e il clou della serata con il match amichevole tra Italia e Resto del Mondo, due rappresentative che comprendono alcune delle migliori giocatrici della Serie A1. A vincere è stata la squadra guidata dal CT Davide Mazzanti che si è imposta per 2-1 (25-21; 17-25; 19-17).

Nel primo set Marco Fenoglio, sulla panchina delle straniere, ha puntato su un super sestetto con Haak, Carlini, Steavanovic, Heyrman, Hill, Bartsch e la nostra Leonardi come libero: il Resto del Mondo vola sul 12-7 ma le bombe di Egonu riportano il punteggio in parità, le italiane si scatenano con Loda e Mingardi per salire sul 21-15 che sostanzialmente chiude i conti. Nella seconda frazione entrano Nizetich, Hancock, Stevanovic e le italiane commettono qualche errore, andando sotto per 10-15 e perdendo il set. Dopo una versione oscurata del bagherone, si gioca un tie-break davvero spettacolare che finisce ai vantaggi. Si torna in campo a Santo Stefano per la Serie A1, che riparte con la prima giornata del girone d’andata.

IL TABELLINO

ALL STARS ITALIA – RESTO DEL MONDO 2-1 (25-21 17-25 19-17)

ALL STARS ITALIA: Malinov 1, Loda 7, Chirichella 1, Egonu 7, Marcon 2, Stufi 4, Sirressi (L), Mingardi 7, Ortolani 3, Cambi 2, Bonifacio 2, Spirito (L), Bosetti, Caracuta. Non entrate: Sorokaite. All. Mazzanti.

RESTO DEL MONDO: Stevanovic 7, Carlini, Bartsch 1, Heyrman 6, Haak 8, Hill 4, Leonardi (L), De Kruijf 6, Nizetich 4, Hancock 3, Scuka 1, Tomsia 1, Parrocchiale (L), Papafotiou. All. Fenoglio.

ARBITRI: Goitre, Braico.

NOTE – Durata set: 22′, 24′, 21′; Tot: 67′.













(foto Valerio Origo)