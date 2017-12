Basket femminile, Serie A 2017-2018: Schio batte Venezia e allunga in testa alla classifica

È andato al Famila Schio il big match della 12ma giornata della Serie A di basket femminile 2017-2018. Le ragazze di coach Vincent hanno battuto la Reyer Venezia vendicando la sconfitta dell’andata. Una partita in cui le scledensi sono andate in fuga a fine primo tempo, salvo poi essere riprese. Nel finale, poi, l’8-0 che ha chiuso i giochi fino al 63-56 definitivo, conche la firma di Isabelle Yacoubou.

Sorpresa a Lucca, dove la Gesam Gas&Luce è stata sconfitta dalla Dike Napoli per 69-47. Un k.o netto, arrivato dopo una partita largamente condotta dalle partenopee, capaci di impostare la gara in avvio ed accelerare definitivamente dopo il riposo lungo. Scatenate Harmon con 16 punti e soprattutto Drammeh con 27.

Ha vinto in trasferta anche Broni, corsara a Vigarano per 81-71, grazie al break del secondo tempo ad opera di Wojta e Premasunac (16 punti a testa). Altra sconfitta, infine, per Battipaglia, battuta in casa da Torino per 64-58 e sempre più sola sul fondo della classifica.

I risultati della 12ma giornata

Meccanica Nova Vigarano – Pall. Femm. Broni 93 71 – 81

Famila Wuber Schio – Umana Reyer Venezia 65 – 56

Gesam Gas&Luce Lucca – Saces Mapei Givova Dike Napoli 47 – 69

Treofan Battipaglia – Fixi Piramis Torino 58 – 64

Passalacqua Trasporti Ragusa – Fila San Martino 17/01 20:30

La classifica

Famila Wuber Schio 20

Umana Reyer Venezia 16

Gesam Gas&Luce Lucca 16

Fila San Martino 14*

Saces Mapei Givova Dike Napoli 12

Passalacqua Trasporti Ragusa 12*

Meccanica Nova Vigarano 8

Pall. Femm. Broni 93 8

Fixi Piramis Torino 8

Treofan Battipaglia 2













Credit: Ciamillo