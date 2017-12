LIVE Pagelle Juventus-Roma, Serie A 2018 in DIRETTA: 1-0 nello scontro al vertice all’Allianz Stadium. Benatia spacca la partita

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI JUVENTUS-ROMA

Il match di cartello della diciottesima giornata di campionato va in scena all’Allianz Stadium di Torino: alle 20.45 calcio d’inizio di Juventus-Roma, sfida che vale un posto al sole nella volata per il platonico titolo di Campione d’inverno della Serie A italiana di calcio.

I bianconeri infatti hanno finora conquistato 41 punti in 17 gare, mentre i giallorossi ne hanno ottenuti 38, disputando però una partita in meno, che verrà recuperata a gennaio. La Vecchia Signora detiene il miglior attacco del campionato con 44 reti realizzate, mentre dei capitolini è la miglior difesa, con appena 10 gol subiti.

Sarà l’occasione per assistere al confronto tra il ritrovato Dybala, top scorer bianconero, con 12 marcature in Serie A, e Dzeko, cannoniere giallorosso a quota 8 gol. Occhio anche ad Higuain, che con 9 realizzazioni all’attivo, punta a trovare la doppia cifra.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle pagelle di Juventus-Roma, big match della 18^ giornata di Serie A: voti aggiornati in tempo reale, minuto per minuto, per descrivere al meglio le prestazioni degli atleti in campo. Si inizia alle ore 20.45. Buon divertimento a tutti con la nostra diretta live in tempo reale.













JUVENTUS

Szczesny 6,5 Inoperoso in avvio di gara, si fa trovare prontissimo su El Shaarawy alla mezz’ora.

Barzagli 6,5 Imbriglia De Rossi, costringendolo al fallo da giallo e placandolo dopo un ottimo avvio. Cresce col passare dei minuti.

Benatia 7 Trova la rete del vantaggio con caparbietà ed insistenza da azione d’angolo, coronando il crescendo rossiniano in avvio fatto registrar dai padroni di casa. Anticipa Dzeko di testa dopo un’ora di gioco riuscendo ad ebitare l’inzuccata del bosniaco

Chiellini 7 Se Dzeko è evanescente, è anche merito suo. Per mezz’ora praticamente non corre rischi, poi quando la Roma sale di tono, annulla totalmente gli attacchi avversari.

Alex Sandro 5,5 Un po’ in affanno in avvio, rischia subito il giallo, ma Tagliavento lo grazia, come fatto in precedenza con Kolarov. Quando la Roma cresce va in affanno: ammonito nel finale.

Khedira 5,5 Fallisce la prima vera occasione da gol, sparacchiando fuori dallo specchio da buona posizione, dopo l’assolo di Cuadrado.

Pjanic 6,5 Tanti tocchi di prima ed ottime invenzioni.

Matuidi 5,5 In difficoltà contro El Shaarawy, avvio non dei migliori (dal 79′ Marchisio 6).

Cuadrado 6,5 Fa impazzire in avvio Kolarov, costringendo il difensore avversario a stenderlo subito per placarne la foga agonistica. Si fa ammonire a sua volta in apertura di ripresa per delle sciocche proteste (dal 76′ Bernardeschi 6).

Higuain 6 Si sbatte molto e contribuisce alla causa della squadra.

Mandzukic 6 Gioca largo ma si fa vedere spesso e volentieri in avanti.

All.: Allegri 6,5 Chiede ai suoi di aspettare gli avversari e ripartire: se la Vecchia Signora riesce a mettere in difficoltà la miglior difesa del campionato, è anche merito suo.

ROMA

Alisson 6,5 Compie due miracoli nell’azione del vantaggio avversario, ma nulla può sulla terza conclusione del difensore marocchino.

Florenzi 6 Un po’ egoista quando prova a tirare al volo “alla Totti” da posizione defilata, invece di mettere la sfera al centro per i compagni ben piazzati nella difesa avversaria. Colpisce la traversa all’80’ in una serata con più ombre che luci.

Manolas 6 In difficoltà nella fase centrale della prima frazione, si disimpegna meglio in seguito.

Fazio 6,5 Toglie un pallone d’oro dai piedi di Higuain, chiudendo in corner.

Kolarov 6 Le sue punizioni sono ben disinnescate dal portiere avversario, quando queste scavalcano la barriera.

Nainggolan 5,5 Si spegna col passare dei minuti, subendo il contraccolpo per lo svantaggio subito.

De Rossi 6,5 Uomo ovunque, toglie le castagne dal fuoco ai compagni di squadra in più di un’occasione, stoppando le azioni bianconere che avrebbero creato seri problemi. Si fa sorprendere da Barzagli commettendo fallo da ammonizione (dall’86’ Under 6).

Strootman 6 Pochi palloni toccati, senza infamia e senza lode (dal 71′ Pallegrini 6).

El Shaarawy 6,5 Buon avvio, mette in difficoltà Matuidi. Si fa vedere più in copertura che in costruzione, ma è quel che serviva in questa gara (dal 67′ Schick 6).

Dzeko 5 Evanescente in avvio, non riesce a farsi valere in area avversaria.

Perotti 5,5 Si divora un gol dopo la respinta del portiere avversario su conclusione di El Shaarawy.

All.: Di Francesco 5,5 Si ritrova per la prima volta sotto in trasferta, ma non trova la chiave giusta per scardinare il gioco della truppa di Allegri. Prova a cambiare in avvio di ripresa, ma no riesce ad impensierire i bianconeri.