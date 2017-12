Vela, Sydney-Hobart 2017: programma, orari e tv

Torna anche quest’anno l’appuntamento con la Sydney-Hobart, una delle regate veliche più difficili e affascinanti del mondo. Si tratterà della 73esima edizione di questo evento divenuto con gli anni un evento di fama internazionale. Dopo la partenza dal porto di Sydney, la flotta, composta da imbarcazioni di diversa lunghezza, peso e dimensioni, deve affrontare un percorso lungo 628 miglia nautiche, che si conclude nella storica città portuale di Hobart, in Tasmania, affrontando condizioni particolarmente dure di vento e mare.

Il via sarà dato nel giorno di Santo Stefano, martedì 26 dicembre, alle ore 13 di Sydney, ovvero le 3 italiane. Dopo circa due giorni, invece, è previsto l’arrivo delle prime imbarcazioni. Non è prevista diretta televisiva in Italia, né uno streaming visibile nel nostro paese. Su OA Sport potete trovare tutti gli aggiornamenti all’arrivo della gara.

Il programma

Martedì 26 dicembre

ore 3.00 italiane: partenza Sydney-Hobart













Foto: pagina Facebook Sydney-Hobart