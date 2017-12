Vela, Sydney-Hobart 2017: i favoriti. Wild Oats XI rischia di non gareggiare. Via libera a Infotrack?

Mancano poco meno di due giorni al via della Sydney-Hobart, regata velica di grande storia e tradizione. La gara consiste nell’attraversare la costa australiana fino alla Tasmania, con l’arrivo posto nella storica città portuale dell’isola. La regata quest’anno conterà ben 110 iscritti, a rappresentanza di 31 paesi diversi, stabilendo il record di Nazioni presenti.

Imbarcazioni di diversa lunghezza, forma e dimensione, ma tra i favoriti ci saranno i soliti nomi. A pochi giorni dal via, però, una notizia ha scioccato il campo partenti. Nello scorso fine settimana il supermaxi Wild Oats XI è stato colpito da un fulmine mentre si trovava fuori dall’acqua del cantiere di Sydney. La scarica elettrica, di circa 10 milioni di volt, ha colpito la punta dell’albero in fibra di carbonio alto 45 metri, distruggendo gran parte degli strumenti elettronici di bordo. Tra gli australiani è scattata dunque la corsa contro il tempo e allo stato attuale ci sono dubbi sull’effettiva presenza nel campo di regata della barca vincitrice otto volte della Sydney-Hobart.

Il ruolo di favorita spetta quindi ancor di più al campione in carica, Perpetual LOYAL, “passato di mano” rispetto allo scorso anno. Il cambio di proprietà ha portato anche ad un cambio di denominazione. L’imbarcazione si chiamerà Infotrack, ma al timone c’è sempre Tom Slingsby, dal momento che l’armatore Christian Beck non ha esperienza in tal senso. Non sarà semplice, però, fare meglio dello scorso anno, quando Perpetual LOYAL stabilì il record concludendo la regata in un giorno e 13 ore.

Altro favorito è Black Jack, supermaxi sorella-rivale di Wild Oats XI. Aldilà della rivalità in acqua, però, corre buon sangue tra le due parti, al punto che Black Jack, dopo l’incidente del fulmine, ha inviato in soccorso ed aiuto dei colleghi il capo del proprio shore team. Anche Comanche è in lizza per la vittoria, unica imbarcazione americana a spezzare l’egemonia australiana in tempi recenti (nel 2015). Al via, poi, ci saranno anche Dorade, barca statunitense con ben 87 anni di vita, e Kialoa II.













CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NEWS DI VELA

alessandro.tarallo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: profilo Twitter Wild Oats XI