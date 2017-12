Tournée 4 Trampolini 2018: le date e gli orari delle quattro tappe. Il calendario ed il programma completo

Domani, alle 16.30, prenderà il via l’edizione numero 66 della Tournée dei Quattro Trampolini, storica competizione che caratterizza la stagione del salto con gli sci. Dopo le prime uscite stagionali, per la prima volta gli atleti si troveranno di fronte ad una prova in cui è fondamentale solo vincere: 8 salti, chi otterrà la miglior sommatoria dei punteggi succederà a Kamil Stoch nell’albo d’oro. la competizione si svolge a cavallo del vecchio e del nuovo anno, con la storica gara di Garmisch Partenkirchen l’1 gennaio ormai tradizionale. Di seguito vi proponiamo tutte le date e gli orari delle quattro competizioni, tutte da vivere.

Il programma completo

Oberstdorf (GER) Hs 137

Venerdì 29 dicembre, ore 16.30: qualificazione

Sabato 30 dicembre, ore 16.30: gara

Garmisch Partenkirchen (GER) Hs 140

Domenica 31 dicembre, ore 14.00: qualificazione

Lunedì 1 gennaio, ore 14.00: gara

Innsbruck (AUT) Hs 130

Mercoledì 3 gennaio, ore 14.00: qualificazione

Giovedì 4 gennaio, ore 14.00: gara

Bischofshofen (AUT) Hs 140

Giovedì 5 gennaio, ore 17.00: qualificazione

Venerdì 6 gennaio, ore 17.00: gara













Foto: By Clément Bucco-Lechat (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons