Salto con gli sci, Coppa del Mondo 2018: Kamil Stoch chiude in bellezza a Planica

È bastato un primo salto sublime per mettersi nelle condizioni di poter festeggiare il bottino pieno: il polacco Kamil Stoch ha vinto l’ultima gara della stagione di Coppa del Mondo 2017-2018 di salto con gli sci, che si è disputata sul trampolino HS 240 di Planica, in Slovenia. Dopo aver fatto la differenza nella prima serie, nella seconda ha pagato condizioni non certo agevoli che in ogni caso lo hanno portato ad ottenere il successo numero 31 della carriera, il nono in stagione e il quarto in gare di volo.

In seconda posizione l’austriaco Stefan Kraft, che nel finale dell’annata è riuscito a crescere di condizione e trovare una buona solidità, pur senza raggiungere i livelli dello scorso anno che lo aveva portato a conquistare la Sfera di Cristallo. Terza posizione, sul gradino più basso del podio, per il norvegese Daniel Andre Tande, che ha chiuso davanti al connazionale Robert Johansson, che ha archiviato la miglior stagione della carriera, impreziosita anche dalle tre medaglie alle Olimpiadi oltre che da una costanza di rendimento pazzesca in Coppa del Mondo. Quinto Andreas Stjernen: il norvegese, grazie a questo piazzamento e ai risultati ottenuti dagli avversari, ha portato a casa la Coppa di specialità di volo con gli sci, pur con un margine piuttosto risicato e solo dopo aver rimontato qualche posizione nella seconda serie. A seguire i tedeschi Richard Freitag e Karl Geiger, mentre il norvegese Johann Andre Forfang e lo sloveno Peter Prevc hanno condiviso l’ottava piazza. Non erano impegnati nella gara odierna, che vedeva al via i migliori 30 della classifica di Coppa del Mondo, atleti italiani.













CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI DI SALTO CON GLI SCI

Twitter: @Santo_Gianluca

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

gianluca.santo@oasport.it

Foto: Ailura, CC BY-SA 3.0 AT [CC BY-SA 3.0 at], via Wikimedia Commons