Tournée 4 Trampolini 2018: alla scoperta delle quattro località che hanno fatto la storia del salto con gli sci

Il mondo degli sport invernali si appresta a vivere una delle competizioni più calde ed appassionanti della stagione: la Tournée dei Quattro Trampolini. Giunta all’edizione numero 66, affonda le sue radici nella culla del salto con gli, tra Germania e Austria. Si inizia il 29 con la prova di qualificazione da Oberstdorf e si va avanti fino al 6 gennaio, quando Bischofschofen ospiterà l’ultima gara della Vierschanzentournee. Andiamo a scoprire i quattro trampolini che danno il nome alla competizioni e che saranno gli assoluti protagonisti di 9 giorni caldissimi, nonostante le temperature.

Schattenbergschanze – Oberstdorf

Come accennato, aprirà le competizioni. L’impianto sorge dove già nei primi decenni del secolo scorso il salto con gli sci aveva preso piede, diventando uno dei poli fondamentali della disciplina. Attualmente, la struttura del Large Hill (il trampolino su cui si salterà in gara) prevede misure standard: il punto K è posto a 120 metri, mentre l’HS è a 137. Il record appartiene al norvegese Sigurd Pettersen, che nel dicembre nel 2003 (proprio durante una Tournée) è atterrato a 143,5 metri. In estate, Gregor Schlierenzauer si è spinto anche oltre i 145. I tedeschi Martin Schmitt e Dieter Thoma condividono la prima posizione per quanto riguarda le vittorie su questo trampolino con tre affermazioni.

Olympiaschanze – Garmisch-Partenkirchen

Seconda e ultima tappa tedesca, a cavallo tra i due anni solari: qualificazione il 31 dicembre, gara l’1 di gennaio, per inaugurare il 2018. Il trampolino, anche questo risalente alla prima fase del 1900, ha un profilo importante: il punto HS è posto a 140 metri, K a 125. Il record ufficiale appartiene a Simon Ammann con 143,5 metri, mentre Anders Jacobsen ha superato anche i 145 metri, ma la sua misura non è stata omologata. Il trampolino prende il nome dal fatto che nel 1936 è stato sede delle gare di salto con gli sci durante le Olimpiadi e storicamente ospita la competizione dell’1 gennaio. Su questa struttura il recordman di vittorie è il tedesco Jens Weißflog, con 4, seguito dall’austriaco Gregor Schlierenzauer con 3 e un folto gruppo a due, comprendente Janne Ahonen, Noriaki Kasai, Primoz Peterka, Andreas Felder, Anders Jacobsen e Matti Kykaknen.

Bergisel – Innsbruck

Un giorno di pausa, e la Tournée attraversa il confine: Il Bergisel di Innsbruck, in Austria, è sede della terza gara della competizione. Un trampolino molto particolare, con misure che si vedono raramente dato il punto K a 120 metri e l’HS a 130, molto vicini tra loro. Nel 2015, l’austriaco Michael Hayboeck, ovviamente durante una gara della Tournée, è atterrato a 138 metri, stabilendo quello che ad oggi è il record del trampolino, che nei primi anni 2000 è stato riammodernato. Tre atleti condividono il primato, in termini di vittorie, con tre: Andreas Goldberger, Matti Nykanen e Kazuyoshi Funaki. I finlandesi, oltre Nykanen, hanno anche tre uomini con due vittorie: Janne Ahonen, Ari-Pekka Nikkola e Jari Puikkonen, appaiati all’austriaco Gregor Schlierenzauer.

Paul-Ausserleitner-Schanze – Bischofschofen

Ultima tappa, sul trampolino che sarà il giudice finale della competizione. Qualsiasi verdetto emesso dal Paul Ausserleitner non potrà essere mutato. Il punto K a 125 metri e l’HS a 140 saranno i punti di riferimento per volare verso la vittoria della Tournée, che consegnerà l’eterna gloria ad uno solo dei partecipanti. Lo scorso anno il tedesco Andreas Wellinger, uno dei protagonisti più attesi per quanto riguarda la nuova edizione, ha stabilito il nuovo primato con un salto da 144,5 metri. Janne Ahonen e Jens Weißflog, due nomi che ripercorrendo la storia di questi trampolini abbiamo sentito più volte, detengono il record di tre successi su questo trampolino e non a caso sono anche i plurivittoriosi della Tournée: il tedesco l’ha vinta quattro volte, mentre il finlandese addirittura cinque.













