Tour de Ski 2018, tutti i convocati e l’elenco dei partecipanti. Out Johannes Klaebo e Charlotte Kalla, Russia al completo, Pellegrino punta di diamante per l’Italia

Si avvicina ad ampi passi venerdì 29 dicembre, giorno che darà il via al Tour de Ski 2018 di sci di fondo (clicca qui per il programma completo). Sette tappe racchiuse in nove giorni, spalmate tra Lenzerheide, Oberstdorf e Val di Fiemme. Andiamo, dunque, a conoscere nel dettaglio i convocati delle maggiori federazioni, con diverse assenze importanti (su tutte i due leader delle classifiche, Johannes Klaebo tra gli uomini, e Charlotte Kalla tra le donne) e alcuni ritorni graditi, come il nostro Federico Pellegrino.

ITALIA: Dieci nostri portacolori al via. Federico Pellegrino, Maicol Rastelli, Francesco De Fabiano, Dietmar Noeckler, Giandomenico Salvadori e Mirco Bertolina fra gli uomini e Lucia Scardoni, Greta Laurent, Elisa Brocard, Giulia Stuerz fra le donne.

NORVEGIA: Non saranno al via del Tour de Ski il già citato Klaebo e, come preventivato, anche la grande Marit Bjoergen, che si concentrerà sulla preparazione a PyeongChang 2018. Sembra non dover essere della spedizione anche Petter Northug (il vincitore del 2015) ma la probabile assenza last minute di Martin Johnsrud Sundby (colpa di una infiammazione alle vie respiratorie) potrebbe rimetterlo in pista. Nelle ultime ore è stata, inoltre, ufficializzata l’assenza di Ragnhild Haga verrà sostituita dalla venticinquenne Anne Kjersti Kalvå. Ecco i 18 convocati: Mari Elde, Maiken Caspersen Falla, Thea Krokan Murud, Kathrine Harsem, Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Silje Slind, Heidi Weng, Tiril Udnes Weng e Ingvild Flugstad Oestberg, per quanto riguarda gli uomini Niklas Dyrhaug, Hans Christer Holund, Emil Iversen, Finn Hagen Krogh, Sjur Rothe, Sindre Bjornestad Skar, Martin Johnsrud Sundby (?), Didrik Tonseth.

SVEZIA – Tra gli uomini saranno al via tutti i migliori, mentre assenze pesanti tra le donne, da Charlotte Kalla a Stina Nilsson, regina delle sprint. Ecco i 13 convocati: Anna Haag, Maria Nordstrom, Evelina Settlin, Linn Somskar, Emma Wiken, Jennie Oberg. Uomini: Jens Burman, Gustav Eriksson, Calle Halfvarsson, Marcus Hellner, Emil Jonsson, Daniel Rickardsson, Oskar Svensson.

RUSSIA – Pattuglia russa al gran completo per il Tour de Ski, con tutti i migliori ai nastri di partenza. Si incomincerà dal vincitore dell’edizione 2017, Sergey Ustiugov, quindi Alexander Bolshunov, Alexey Chervotkin, Andrey Larkov, Andrey Melnichenko, Gleb Retivykh, Denis Spitsov, Alexey Vitsenko, Stanislav Volzhentsev e Ivan Yakimushkin. Tra le donne: Natalia Nepryaeva, Yulia Belorukova, Anastasia Sedova, Mariya Guschina, Yana Kiprichenko, Anna Nechaevskaya, Alisa Zhambalova. FINLANDIA – Dodici atleti convocati per il Tour de Ski. Mancheranno Matti Heikkinen mentre Ilvo Niskanen si ritirerà dall’attività agonistica prima delle tappe della Val di Fiemme. Tra le donne recupera e sarà al via Krista Parmakoski. Convocati: Ristomatti Hakola, Martti Jylha, Kusti Kittila, Ari Luusua, Ilvo Niskanen, Antti Ojansivu. Donne: Anne Kyllonen, Mari Laukkanen, Laura Mononen, Kerrtu Niskanen, Krista Parmakoski, Aino-Kaisa Saarinen. FRANCIA – Dietro a Maurice Manificat una pattuglia di 14 atleti totali, ma senza Renaud Jay. Convocati: Adrien Backscheider, Lucas Chavanat, Jean Marc Gaillard, Baptiste Gros, Alexis Jeannerod, Richard Jouve, Jules Lapierre, Maurice Manificat, Clement Parisse, Damien Tarantola. Donne: Delphine Claudel, Anouk Faivre Picon, Aurore Jean, Coraline Thomas Hugue.













Foto: Valerio Origo