Tour de Ski 2018, il percorso e le tappe ai raggi X. 7 frazioni, si chiude in Val di Fiemme con il Cermis

Dopo la sosta natalizia la Coppa del Mondo di sci di fondo si prepara per il Tour de Ski 2018. Dal 30 dicembre al 7 gennaio è in programma un filotto di gare ravvicinate che consegneranno punti pesanti ai contendenti per la vittoria finale. Si parte il 30 dicembre con la tre-giorni elvetica di Lenzerheide che prevede l’esordio con le prove sprint maschili e femminili. L’ultimo giorno dell’anno, invece, si passa alle prove a tecnica classica. 15km per gli uomini, 10km per le donne. A Capodanno sarà la volta degli inseguimenti a tecnica libera con i distacchi accumulati nelle prove della giornata precedente.

Dopo un giorno di sosta gli atleti si spostano ad Oberstdorf in Germania per altri due giorni di gare intensi. Il 3 gennaio tocca nuovamente alle prove sprint sia per gli uomini che per le donne, mentre nella giornata successiva sono in programma le prove a tecnica libera con partenza di massa. Consueti 15km al maschile e 10km al femminile in tecnica libera.

Dopo il secondo, e ultimo, giorno di break, si arriva alla conclusione del Tour de Ski, in Val di Fiemme. Il 6 gennaio si ripartirà con le prove con partenza in linea. 15km per gli uomini e 10km per le donne, ma stavolta in tecnica classica. Le ostilità si concluderanno, dunque, il 7 gennaio con le 9km ad inseguimento in tecnica libera per ambo i sessi.

Nella passata stagione tra gli uomini il Tour de Ski fu un vero e proprio dominio del russo Sergey Ustiugov che si aggiudicò cinque gare su sette (aggiungendo un secondo posto), mentre tra le donne la vittoria finale andò alla norvegese Heidi Weng con una vittoria e quattro podi. Nell’edizione precedente, invece, fu Martin Johnsrud Sundby ad avere la meglio tra gli uomini con 4 successi ed un secondo posto, mentre al femminile la vittoria finale andò alla sua connazionale Therese Johaug che si aggiudicò le prove di Oberstdorf e Val di Fiemme. In questa occasione, invece, i grandi protagonisti saranno i leader della classifica mondiale, Johannes Klaebo (che deve rintuzzare gli assaliti di Manificat, Sundby e dei due russi Ustiugov e Bolshunov) e Charlotte Kalla (inseguita dalle norvegesi Weng, Haga, Bjoergen e Oestberg), mentre per i colori azzurri Federico Pellegrino cercherà di farsi largo nelle prove sprint, suo terreno di caccia ideale.

Data Località Nazione Specialità 30 dicembre 2017 Lenzerheide Svizzera Sprint Tecnica Libera 31 dicembre 2017 Lenzerheide Svizzera 15 km Tecnica Classica 1º gennaio 2018 Lenzerheide Svizzera 15 km Tecnica Libera Inseguimento 3 gennaio 2018 Oberstdorf Germania Sprint Tecnica Classica 4 gennaio 2018 Oberstdorf Germania 15 km Tecnica Libera Partenza in linea 6 gennaio 2018 Val di Fiemme Italia 15 km Tecnica Classica Partenza in linea 7 gennaio 2018 Val di Fiemme Italia 9 km Tecnica Libera Inseguimento

Data Località Nazione Specialità 30 dicembre 2017 Lenzerheide Svizzera Sprint Tecnica Libera 31 dicembre 2017 Lenzerheide Svizzera 10 km Tecnica Classica 1º gennaio 2018 Lenzerheide Svizzera 10 km Tecnica Libera Inseguimento 3 gennaio 2018 Oberstdorf Germania Sprint Tecnica Classica 4 gennaio 2018 Oberstdorf Germania 10 km Tecnica Libera Partenza in linea 6 gennaio 2018 Val di Fiemme Italia 10 km Tecnica Classica Partenza in linea 7 gennaio 2018 Val di Fiemme Italia 9 km Tecnica Libera Inseguimento













Foto: Valerio Origo