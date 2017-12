Tour de Ski 2018, i convocati dell’Italia. Federico Pellegrino la punta, azzurri per cambiare marcia

Sono dieci i convocati dell’Italia per il Tour de Ski, il classico appuntamento dello sci di fondo a cavallo della fine dell’anno, in programma da venerdì 29 dicembre a domenica 7 gennaio.

I convocati dell’Italia per il Tour de Ski

Federico Pellegrino

Maicol Rastelli

Francesco De Fabiani

Dietmar Noeckler

Giandomenico Salvadori

Mirco Bertolina

Lucia Scardoni

Greta Laurent

Elisa Brocard

Giulia Stuerz

La punta indiscussa dell’Italia nella prestigiosa corsa a tappe dello sci di fondo sarà Federico Pellegrino. La nazionale azzurra si aggrapperà essenzialmente a lui, faro di una squadra che sta facendo davvero molta fatica, tra gli uomini ma soprattutto tra le donne. Il Tour de Ski è una corsa di grande fascino che quest’anno assumerà per forza di cose una valenza maggiore, precedendo di due mesi l’appuntamento con le Olimpiadi Invernali di Pyeongchang 2018. Proprio in quest’ottica, Pellegrino ha già dichiarato in un’intervista esclusiva rilasciata ad OA Sport, che non porterà a termine la corsa ma che si ritirerà ad Oberstdorf, per allenarsi e preparare al meglio le gare a cinque cerchi. Lo stesso potrebbe accadere a Francesco De Fabiani, a meno che il 24enne non si trovi in lizza per le prime posizioni.

IL PROGRAMMA – Il programma prevede una prima parte a Lenzerheide, in Svizzera, con una sprint a tecnica libera sabato 30 dicembre, seguita domenica 31 dicembre da una 15 km maschile e una 10 km femminile a tecnica classica e lunedì 1 gennaio dalle pursuit (15 km per gli uomini e 10 km per le donne) in tecnica libera. Mercoledì 3 gennaio i protagonisti si trasferiranno a Oberstdorf per una sprint a tecnica classica, mentre giovedì 4 toccherà ad una 15 km maschile e una 10 km femminile a tecnica libera con partenza a massa. Sabato 6 e domenica 7 gennaio gran finale in Val di Fiemme con una 10 km femminile e una 15 km maschile in tecnica classica con partenza a massa, prima della consueta scalata del Cermis di 9 km in tecnica libera che decreterà i vincitori di questa edizione.













