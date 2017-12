Tour de Ski 2018, Federico Pellegrino cerca nuove conferme verso le Olimpiadi

Mancano appena due giorni al via ufficiale del Tour de Ski 2018 di sci di fondo. Gli atleti si apprestano alla elettrizzante tripletta di Lenzerheide, Oberstdorf e Val di Fiemme per una serie ravvicinate di gare senza soluzione di continuità. Tanti grandi campioni presenti, diverse assenze pesanti (su tutte i due leader delle classifiche generali, il norvegese Johannes Klaebo tra gli uomini e la svedese Charlotte Kalla tra le donne) e, per i colori azzurri, la lente di ingrandimento sarà puntata su Federico Pellegrino.

Il fuoriclasse delle prove sprint, infatti, ha scelto di puntare su una preparazione mirata in vista delle Olimpiadi di PyeongChang 2018, cercando di sfruttare nel migliore dei modi le prove del Tour de Ski. Dopo aver deciso di saltare il fine settimana di Dobbiaco, quindi, il fondista nato ad Aosta si ripropone più fresco e motivato ai nastri di partenza di Lenzerheide. Il suo programma è chiaro: una crescita progressiva in vista del mese più importanti di questo anno, ovvero febbraio in concomitanza con la trasferta sud-coreana.

L’inizio di stagione di Pellegrino è stato calcolato per centellinare gli sforzi e per non presentarsi in riserva di benzina al momento clou. Di segno opposto, per esempio, rispetto al dominatore di questa prima fase dell’anno, ovvero Johannes Klaebo, che ha dato il via alla sua Coppa del Mondo a tutta ed ora, dopo una serie di vittorie impressionanti, sta cercando di gestire la sua condizione già ottima, forse fin troppo. Il nostro portacolori, invece, ha saputo cogliere buoni risultati come il secondo posto nella sprint di Davos, o il quinto all’esordio a Ruka. Piazzamenti o podi che hanno fatto bene al morale ma che non rappresentavano il suo cruccio maggiore.

Federico Pellegrino sa che a PyeongChang si gioca molto, e noi con lui. Gran parte delle nostre speranze di salire sul podio nelle prossime Olimpiadi si racchiudono sulle sue potenti braccia e sulla sua capacità di far filare gli sci nelle prove sprint. Questo Tour de Ski, di gare simili ne propone due e, quindi, oltre alle vittorie di tappa, sarà l’occasione giusta per testare la condizione a poco più di un mese dalla trasferta sud-coreana. L’impressione, netta, è che Pellegrino abbia sfruttato le ultime settimane di pausa per forzare i carichi di lavoro e presentarsi al ritorno sulla neve in condizioni sempre migliori. Già da Lenzerheide inizieremo a capire qualcosa sul quadro generale del campione del mondo proprio nello sprint a Lahti nel 2017. Se, come tutti ci auguriamo, sarà stabilmente nelle posizioni che contano, sarà un ottimo viatico in vista del futuro. Un Tour de Ski da affrontare nel modo giusto per il nostro portacolori.













CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SULLO SCI DI FONDO

alessandro.passanti@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo