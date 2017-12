Tour de France 2018, quando si corre? Il calendario completo e le date. Il programma e le 21 tappe

Il Tour de France 2018 si correrà dal 7 al 29 luglio. Rispetto agli ultimi anni la partenza della Grande Boucle è stata posticipata di una settimana, un vantaggio importante per chi dovesse partecipare anche al Giro d’Italia e una chance in più per recuperare fisicamente in vista della corsa a tappe più importante. La Grande Partenza è prevista in Vandea, più precisamente a Noirmoutier En-L’Ile, poi tre settimane di autentico spettacolo per arrivare come da tradizione a Parigi dove è prevista la classica passerella sui Campi Elisi (domenica 29 luglio).

Il percorso del Tour de France 2018 è particolarmente complicato e duro, caratterizzato da ben 25 salite, due cronometro (una individuale e una a squadre), 22km di pavè nei pressi di Roubaix, scalata mitiche come l’Alpe d’Huez e il Tourmalet. Si preannuncia un parterre ricco di grandi stelle tra cui spicca anche il nostro Vincenzo Nibali che andrà a caccia della maglia gialla già conquistata nel 2014 mentre sapremo soltanto nelle prossime settimane se Chris Froome potrà difendere il titolo (possibile squalifica per non negatività al salbutamolo riscontrata durante l’ultima Vuelta di Spagna).

Sono naturalmente previste 21 tappe. Di seguito il calendario completo del Tour de France 2018, con tutte le date delle tappe, il programma completo e tutte le frazioni che ci attendono dal 7 al 29 luglio. L’evento sarà trasmesso in diretta tv sui canali Rai e su Eurosport, in diretta streaming su Eurosport Player e sul sito della Rai, in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

PRIMA TAPPA (sabato 7 luglio): Noirmoutier En-L’ile > Fontenay Le-Comte (189km)

SECONDA TAPPA (domenica 8 luglio): Mouilleron Saint Germain > La Roche Sur-Yon (183km)

TERZA TAPPA (lunedì 9 luglio): Cholet > Cholet (35km, cronometro a squadre)

QUARTA TAPPA (martedì 10 luglio): La Baule > Sarzeau (192km)

QUINTA TAPPA (mercoledì 11 luglio): Lorient > Quimper (203km)

SESTA TAPPA (giovedì 12 luglio): Brest > Mur De Bretagne (181km)

SETTIMA TAPPA (venerdì 13 luglio): Fougeres > Chartres (231km)

OTTAVA TAPPA (sabato 14 luglio): Dreux > Amiens Metropole (181km)

NONA TAPPA (domenica 15 luglio): Arras Citadelle > Roubaix (154km)

DECIMA TAPPA (martedì 17 luglio): Annecy > Le Grand Bornand (159km)

UNDICESIMA TAPPA (mercoledì 18 luglio): Albertville > La Rosiere Espace San Bernardo (108km)

DODICESIMA TAPPA (giovedì 19 luglio): Bourg Saint Maurice > Alpe D’Huez (175km)

TREDICESIMA TAPPA (venerdì 20 luglio): Bourg D’Oisans > Valence (169km)

QUATTORDICESIMA TAPPA (sabato 21 luglio): Saint-Paul Trois Chateaux > Mende (187km)

QUINDICESIMA TAPPA (domenica 22 luglio): Millau > Carcassonne (181km)

SEDICESIMA TAPPA (martedì 24 luglio): Carcassonne > Bagneres De-Luchon (218km)

DICIASSETTESIMA TAPPA (mercoledì 25 luglio): Bagneres De-Luchon > Saint-Lary Soulan Col de Portet (65km)

DICIOTTESIMA TAPPA (giovedì 26 luglio): Trie Sur-Baise > Pau (172km)

DICIANNOVESIMA TAPPA (venerdì 27 luglio): Lourdes > Laruns (200km)

VENTESIMA TAPPA (sabato 28 luglio): Saint-Pee Sur-Nivelle > Espelette (31km, cronometro individuale)

VENTUNESIMA TAPPA (domenica 29 luglio): Houilles > Parigi (115km)