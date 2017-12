Tennis, rientro amaro per Serena Williams. Ad Abu Dhabi vince Jelena Ostapenko

La bella notizia è senz’altro il ritorno in campo di Serena Williams, quest’oggi ad Abu Dhabi. La brutta, per l’americana almeno, è il risultato del match-esibizione giocato negli Emirati, che ha sorriso a Jelena Ostapenko, vincitrice per 6-2 3-6 10-5. Un incontro comunque ben giocato dall’ex numero 1 del mondo. Nei momenti chiave, però, è apparsa evidente la ruggine di Serena, al primo match dopo la lunga pausa per via delle maternità e della nascita della piccola Alexis Olympia, lo scorso settembre.

Già in avvio, la giovane Ostapenko si è portata avanti di un break (3-1). La Williams ha provato a reagire ma la lettone è stata brava a mettere alla prova le condizioni fisiche della sua avversaria, facendola spostare molto. Nel finale di set è quindi arrivato un altro break, che è valso il 6-2 del primo set. Se qualcosa dal punto di vista atletico è ancora da perfezionare, la grinta e la tenacia di Serena sono rimaste immutate. L’americana ha piazzato due break consecutivi in avvio di secondo set (3-0), vincendo agevolmente il parziale per 6-3. Il set decisivo si è quindi giocato con il super tie-break: ancora una volta è risultato importante partire bene. Lo ha fatto Ostapenko, che ha preso il comando contro una stanca Williams, chiudendo il match per 10-5.

“Il primo match dopo questa sosta è sempre abbastanza duro, ma è davvero bello essere tornati di nuovo in pista. Era la prima volta che giocavo ad Abu Dhabi e voglio ringraziare tutti per il supporto. Buon Anno a tutti!“. Così Serena Williams ha commentato il suo ritorno in campo via social.













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL TENNIS

alessandro.tarallo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: pagina Facebook Australian Open