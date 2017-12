Tennis, ATP Brisbane 2018: riparte la stagione! Torna in campo Andy Murray, ma il favorito sarà Grigor Dimitrov

Manca ormai pochissimo all’inizio della stagione 2018 di tennis. Il grande Circus sta per ripartire per un nuovo anno, tutto da vivere e da scoprire. Il primo torneo inizierà già nel 2017, il 31 dicembre, quando si giocherà il primo turno dell’ATP 250 di Brisbane. Un appuntamento importante, perché precede di due settimane l’Australian Open, il primo Slam dell’anno. Si fa subito sul serio, dunque.

Mancherà Rafael Nadal, che ha dato forfait per i problemi al ginocchio, strascico dell’infortunio che lo ha costretto al ritiro alle ultime ATP Finals di Londra. In sua assenza la testa di serie numero 1 sarà Grigor Dimitrov. Proprio a Brisbane, lo scorso anno, il bulgaro vinse il primo torneo di un 2017 davvero soddisfacente, che lo ha portato a vincere il suo primo 1000 a Cincinnati ed il titolo delle Finals. Ora è il momento della conferma per lui, in una stagione che lo vede finalmente al via come protagonista e non come comprimario.

Non ci sarà nemmeno il finalista dello scorso anno Kei Nishikori, ma il torneo vedrà il ritorno in campo di Andy Murray. Lo scozzese torna alla competizione dopo una seconda parte di 2017 che lo ha visto costretto a dare spesso forfait per via di problemi all’anca, scivolando fino alla 16esima posizione nel ranking ATP. Sarà un test interessante per il britannico, soprattutto dal punto di vista fisico, il primo passo di una stagione in cui promette di tornare al top.

Gli occhi saranno puntati inevitabilmente su di loro ma è il primo torneo del 2018, il più aperto alle sorprese. Potrà essere l’anno della consacrazione di Nick Kyrgios? È un interrogativo che va avanti da diverse stagioni: a Brisbane non avremmo certo la risposta, ma qualche indicazione sì. Tornerà all’azione anche Milos Raonic, vincitore qui due anni fa, così come faranno parte del lotto degli outsider i due giovani Denis Shapovalov, rivelazione del 2017 chiamato ora alla conferma, e Hyeon Chung, vincitore delle Next Gen Finals. Insomma, il nuovo anno comincerà con premesse davvero interessanti.













