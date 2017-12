Taekwondo, Calendario 2018: tutte le date e gli eventi da seguire. Il programma completo della stagione

Un calendario fitto di eventi da gennaio e dicembre. Il programma 2018 del taekwondo si preannuncia decisamente interessante e include una serie di tappe determinanti nel percorso di avvicinamento a Tokyo 2020. Si parte con i Campionati Italiani destinati alle categorie olimpiche, in programma il 13 e il 14 gennaio a Fondi, poi prenderanno il via gli Open di categoria G1 e G2, in cui gli azzurri nel 2017 si sono distinti collezionando medaglie a raffica. Ma ad aprile si fa davvero sul serio con le qualificazioni per gli Youth Olmypic Games (6-7 aprile) e i Mondiali Junior di Hammamet (9-13 aprile), preludio agli Europei Senior di Kazan, che si svolgeranno tra il 10 e il 13 maggio e costituiranno lo snodo più importante del 2018 per l’Italia, in cerca di conferme dopo aver avviato un ricambio generazionale che ha prodotto diversi talenti interessanti, in primis Vito Dell’Aquila e Daniela Rotolo, entrambi già proiettati verso una brillante carriera ma ancora in cerca della definitiva consacrazione.

Per il Bel Paese è in programma tra l’1 e il 3 giugno una svolta storica: per la prima volta una tappa del World Grand Prix si disputerà a Roma, uno spot per tanti italiani che avranno modo di avvicinarsi alla disciplina ma anche un momento importante per gli azzurri che cercheranno di conquistare le medaglie sfuggite nel 2017 in questo format. Il World Grand Prix proseguirà a Mosca, Taipei e Manchester, intervallato dagli Youth Olympic Games di Buenos Aires, in programma ad ottobre. La chiusura sarà dedicata alla finale del World Grand Prix, che avrà luogo ancora a Fujairah tra il 12 e il 13 dicembre.

Ecco il Calendario 2018 con le date e gli eventi del taekwondo

Campionati italiani Categorie Olimpiche – Fondi (13-14 gennaio)

Open di Turchia (10-14 febbraio)

Open di Slovenia (24-25 febbraio)

Campionati Italiani Cadetti e Juniores – Olbia (2-4 marzo)

Open di Bulgaria (4-5 marzo)

Open del Belgio (16-18 marzo)

Torneo di qualificazione agli Youth Olympic Games di Buenos Aires (6-7 aprile)

Mondiali Junior Hammamet (9-13 aprile)

Europei Kazan (10-13 maggio)

World Grand Prix Roma (1-3 giugno)

Open di Austria (26-27 maggio)

World Grand Prix Mosca (27-29 luglio)

Open di Russia (1-2 settembre)

Open di Polonia (14-16 settembre)

World Grand Prix Taipei (20-22 settembre)

Open di Riga (6-7 ottobre)

Youth Olympic Games Buenos Aires (6-18 ottobre)

World Grand Prix Manchester (19-21 ottobre)

World Grand Prix Finale Fujairah (12-13 dicembre)













Foto: Facebook Vito Dell’Aquila