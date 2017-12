Strade Bianche 2018: quando si corre? Il calendario e la data. Il programma della classica in Toscana

Il primo grande appuntamento della stagione ciclistica italiana sarà la Strade Bianche, una corsa che arriva alla 12ma edizione, ma viene ormai considerata da tutti come una classica. Un percorso unico al mondo, che attraversa le tipiche strade sterrate delle Toscana, per concludersi a Siena. La Strade Bianche si disputerà il 3 marzo 2018. Lo scorso anno arrivò una grande azione nel finale di Michal Kwiatkowski, che trionfò in solitaria davanti ai belgi Greg Van Avermaet e Tim Wellens. Al momento non è stato ancora reso noto il percorso completo, ma non dovrebbe discostarsi molto da quello dell’ultima edizione e ci aspettiamo quindi un altro spettacolare arrivo in Piazza del Campo.













Foto: Twitter