Hopman Cup 2017: il calendario completo e le date. Tutto il programma dei gironi ed i partecipanti

La stagione 2018 del tennis mondiale inizia, come di consueto, con la Hopman Cup, tradizionale torneo a squadre miste, che si svolge ogni anno a ridosso del Capodanno a Perth, in Australia. Si comincia il 30 dicembre, mentre la finale è in programma il 6 gennaio.

Da inizio ottobre sono note le composizioni di squadre e gironi: i due raggruppamenti all’italiana delineeranno le formazioni che si contenderanno il trofeo nel giorno dell’Epifania. Di seguito l’elenco delle 8 Nazioni invitate, le formazioni ed i gironi: assente, ancora una volta, l’Italia.

Australia: Thanasi Kokkinakis e Daria Gavrilova

Belgio: David Goffin e Elise Mertens

Canada: Vasek Pospisil e Eugenie Bouchard

Germania: Alexander Zverev e Angelique Kerber

Giappone: Yuichi Sugita e Naomi Osaka

Russia: Karen Khachanov e Anastasija Pavlyučhenkova

Svizzera: Roger Federer e Belinda Bencic

USA: Jack Sock e Coco Vandeweghe

Gruppo A: Germania, Belgio, Australia e Canada.

Gruppo B: Svizzera, Russia, Giappone e USA.

Le sfide prevedono un singolare maschile, un singolare femminile ed infine un doppio misto, che si giocherà anche in caso di punteggio già acquisito. Di seguito il programma completo della manifestazione.

Calendario incontri (indicazione dell’ora italiana)

Sabato 30 dicembre 2017 ore 3.00 Russia-USA

Sabato 30 dicembre 2017 ore 10.30 Giappone-Svizzera

Domenica 31 dicembre 2017 ore 3.00 Australia-Canada

Lunedì 1 gennaio 2018 ore 10.30 Belgio-Germania

Martedì 2 gennaio 2018 ore 3.00 Giappone-USA

Martedì 2 gennaio 2018 ore 10.30 Russia-Svizzera

Mercoledì 3 gennaio 2018 ore 3.00 Canada-Germania

Mercoledì 3 gennaio 2018 ore 10.30 Australia-Belgio

Giovedì 4 gennaio 2018 ore 3.00 Giappone-Russia

Giovedì 4 gennaio 2018 ore 10.30 Svizzera-USA

Venerdì 5 gennaio 2018 ore 3.00 Belgio-Canada

Venerdì 5 gennaio 2018 ore 10.30 Australia-Germania

Sabato 6 gennaio 2018 ore 9.00 vinc.Gr.A–vinc.Gr.B













