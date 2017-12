Softball, Calendario 2018: tutte le date e gli eventi da seguire. Il programma completo della stagione

2018 tutto da vivere e da seguire nel softball. Ancora da stabilire le date della nuova stagione: l’unica certezza, dopo la riforma voluta dalla FIBS, è che il nuovo campionato si chiamerà Serie A1, andando a sostituire quindi la vecchia ISL. L’obiettivo della Federazione è quello di avere 10 squadre al via: dal numero delle partecipanti dipenderanno anche le date. Nel caso di 12 squadre la stagione prenderà il via il 29 aprile, mentre nel caso le partecipanti saranno 10 allora si inizierà il 24 marzo.

Le coppe europee, invece, si disputeranno tutte dal 20 al 25 agosto: Forlì ospiterà la Premiere Cup, La Loggia la European Cup, mentre la Winners’ Cup si giocherà in Olanda.

Sarà un anno caldo anche per la Nazionale di Enrico Obletter. Le azzurre saranno subito impegnato nell’Asia Pacific Cup di Sydney, dall’1 al 4 febbraio: un appuntamento fondamentale sulla strada verso il Mondiale, che si disputerà a Chiba, in Giappone, dal 2 al 12 agosto. A settembre, poi, l’ultimo impegno con il Super Six (19-23 settembre).

Il calendario, le date e gli eventi del softball nel 2018

SERIE A1

Inizio Regular Season 24 marzo o 29 aprile (in base al numero delle squadre)

EUROPEAN PREMIERE CUP

20 – 25 agosto – Forlì (Italia)

EUROPEAN WINNERS’ CUP

20 – 25 agosto – Capelle aan den IJssel (Paesi Bassi)

EUROPEAN CUP

20 – 25 agosto – La Loggia (Italia)

ASIA PACIFIC CUP

1 – 4 febbraio – Sydney (Australia)

MONDIALI

2 – 12 agosto – Chiba (Giappone)

SUPER SIX

19 – 23 settembre – Hoofddorp (Paesi Bassi)

EUROPEI UNDER 19

16 – 21 luglio – Staranzano (Italia)

EUROPEI UNDER 22

23 – 28 luglio – Trnava (Slovacchia)













Foto: Stefano Arnaboldi