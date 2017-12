Sci alpino, i precedenti dell’Italia a Lienz. Federica Brignone fu seconda nel 2011, Costazza vinse nel 2007

Dopo la sosta natalizia, la Coppa del Mondo di sci alpino femminile riparte il 28 e il 29 dicembre: in Austria, a Lienz, vanno in scena due giorni dedicate alle discipline tecniche. Il 28 toccherà allo slalom, mentre il 29 al gigante.

Storicamente si tratta di una pista favorevole per le atlete azzurre, che in passato hanno raccolto diversi podi in terra austriaca. Le gare di Lienz si alternano annualmente con quelle di Semmering e per questo motivo si disputano ogni due anni, solitamente nel periodo compreso fra Natale e Capodanno. Tuttavia, nelle ultime edizioni del 2013 e del 2015 nessuna azzurra è riuscita a salire sul podio.

Per trovare la prima atleta classificatasi fra le prime tre dobbiamo andare con la mente al 2011, quando Federica Brignone colse il secondo posto nel gigante alle spalle di Anna Fenninger. L’azzurra, il 28 dicembre, darà la caccia a un risultato simile e proverà a salire sul podio per la prima volta in questa stagione. Precedentemente, è stata Manuela Moelgg a classificarsi al secondo posto nel 2009, nel gigante, dietro alla tedesca Kathrin Hoelzl. L’unica vittoria azzurra nel gigante porta la firma di Denise Karbon nel 2007 (in un podio in cui al terzo posto figurava anche Nicole Gius), mentre un altro secondo posto, datato 2001, è stato ottenuto da Karen Putzer.

A livello di slalom speciale, invece, Chiara Costazza vinse su questa pista nel 2007: l’azzurra sarà nuovamente in gara il 29 dicembre e proverà a cercare l’ingresso nella top ten della disciplina, consapevole del fatto che le avversarie – Shiffrin su tutte – probabilmente sono troppo lontane per il podio. L’immensa Deborah Compagnoni, infine, colse un secondo e un terzo posto rispettivamente nel 1997 e nel 1999.

andrea.voria@oasport.it













Foto: Pentaphoto