Sci alpino, Coppa del Mondo 2017-2018: torna la Stelvio! A Bormio gli azzurri a caccia del riscatto

Dopo quattro lunghi anni Bormio torna ad ospitare una discesa di Coppa del Mondo, andando a completare la lunga trasferta italiana di fine anno, cominciata in Val Gardena e poi proseguita in Alta Badia e Madonna di Campiglio. La mitica “Stelvio”, con i suoi storici passaggi come la Carcentina o il salto di San Pietro, sarà la cornice di una delle gare più belle dell’intera stagione.

Grande favorito il norvegese Aksel Lund Svindal, che è anche l’ultimo vincitore a Bormio in discesa nel 2013. Sarà il solito grande duello tra Norvegia ed Austria con anche Kjetil Jansrud, Aleksander Aamodt Kilde, Matthias Mayer, Max Franz e Hannes Reichelt tra i grandi protagonisti. Fari puntati ovviamente anche su Beat Feuz, che lotta con Svindal per la testa della classifica di specialità.

Sulla Stelvio la vittoria all’Italia manca addirittura dal 2012, quando ad imporsi fu Dominik Paris in discesa libera. Un successo ottenuto a pari merito con l’austriaco Hannes Reichelt. Da quel momento nessun azzurro è riuscito più a trionfare in Valtellina. In precedenza a salire sul gradino più alto del podio ci era riuscito Christof Innerhofer nel 2008. Anche Peter Fill è riuscito a centrare un piazzamento sul podio a Bormio, concludendo al secondo posto nel 2006.

Proprio dai tre grandi veterani della velocità azzurra ci si aspetta una reazione dopo una stagione che finora vede un deludente zero nella casella dei podi conquistati al maschile dalla squadra azzurra. La speranza è quella di arrivare in Corea alle Olimpiadi con la testa libera e nelle migliori condizioni, magari con un podio proprio a Bormio che darebbe la scossa decisiva a tutta la squadra.

Tutta l’attenzione è riposta ovviamente sulla discesa, ma venerdì ci sarà una combinata tutta ancora da prevedere e che può davvero riservare grandi sorprese. Non c’è un vero e proprio favorito con tantissimi che possono lottare per la vittoria finale, anche perchè la “Stelvio” è una discesa complicata e dove i distacchi potrebbero anche essere elevati per gli slalomisti, costretti poi a rimonte incredibili.













Foto: Trovati/Pentaphoto