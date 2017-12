Salto con gli sci, Tournée 4 Trampolini 2018: Kamil Stoch vince a Oberstdorf davanti a Richard Freitag. Terzo David Kubacki

È cominciata oggi la Tournée dei 4 trampolini 2017-18, la tradizionale competizione di salto con gli sci che si tiene fra Austria e Germania nelle tappe di Oberstdorf, Garmisch Partenkirchen, Innsbruck e Bischofshofen. Dopo la qualificazione di ieri, oggi alle 16.30 è cominciata la gara vera e propria, con i saltatori impegnati sulle due prove nel trampolino HS137.

A vincere è stato Kamil Stoch, vincitore della Tournée lo scorso anno: per la prima volta un polacco vince sul trampolino di Oberstdorf. Decisivo è stato il secondo salto di Stoch, che ha trovato condizioni di vento favorevoli che gli hanno permesso di realizzare una grande misura, con ben 137 metri e 148.1 punti. Il totale di 279.7 ha permesso al polacco di piazzarsi davanti a tutti, superando Richard Freitag (probabilmente l’avversario più temibile nella corsa al trofeo), fermo a 275.5. Il tedesco, al sesto podio consecutivo, allunga nella classifica generale.

Terzo ha chiuso un altro polacco: David Kubacki, un po’ a sorpresa in terza posizione dopo il primo salto, si è confermato nel secondo dove è arrivato a 129 metri e con 138.9 punti, riuscendo a superare Stefan Kraft. L’austriaco, primo dopo il primo salto, ha totalizzato 262.8 e ha chiuso al quarto posto. In quinta posizione c’è Stefan Hula, un altro polacco, mentre chiudono la top ten, nell’ordine, Junshiro Kobayashi (Giappone), i norvegesi Anders Fannemel e Johann Andre Forfang e i tedeschi Markus Eisenbichler e Andreas Wellinger. Particolarmente deludente la prestazione di Daniel Andre Tande: il norvegese, sempre fra i primi in Coppa del Mondo fino ad ora, ha chiuso al ventesimo posto. Fra gli italiani, Alex Insam è arrivato 37mo e non ha ottenuto l’accesso al secondo salto.

La Tournée dei 4 trampolini prosegue a Garmisch Partenkirchen, con il tradizionale appuntamento dell’1 gennaio.

Foto: Tadeusz Mieczyński via Wikimedia Commons