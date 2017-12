Rugby, Test Match 2018: il calendario completo e tutte le date. Il programma delle partite dell’Italia

Il 2018 sarà un anno molto importante per il movimento della palla ovale italiana, in preparazione ai Mondiali del 2019: la Federazione ha deciso di testare i campi che ospiteranno la Nazionale durante la rassegna iridata programmando per il mese di giugno una doppia sfida al Giappone. Ancora da definire l’avversaria del terzo confronto, mentre a novembre gli azzurri dovrebbero giocare in casa tutti gli incontri, uno dei quali, secondo le voci che rimbalzano su alcuni siti dedicati al rugby, dovrebbe essere contro la Georgia, sebbene non vi sia ancora alcuna ufficialità.

Ufficiali invece sono le triple sfide nel mese di giugno tra Nuova Zelanda e Francia, tra Australia ed Irlanda, e tra Sudafrica ed Inghilterra. Per quanto concerne il mese di novembre invece è già calendarizzata la sfida tra Giappone e Nuova Zelanda, ma molto interessante è la serie di Test Match che vedrà coinvolta l’Inghilterra: scontri, nell’ordine, contro Sudafrica, Nuova Zelanda, Giappone ed Australia.

Di seguito il programma completo dei Test Match già ufficializzati.

Test Match Nazionale italiana

9 giugno – Giappone-Italia, sede ed orario da definire

16 giugno – Giappone-Italia, sede ed orario da definire

23 giugno – avversario, sede ed orario da definire

10 novembre – avversario, sede ed orario da definire

17 novembre – avversario, sede ed orario da definire

24 novembre – avversario, sede ed orario da definire

Altri Test Match Internazionali

9 giugno

Nuova Zelanda-Francia

Australia-Irlanda

Sudafrica-Inghilterra

16 giugno

Nuova Zelanda-Francia

Australia-Irlanda

Sudafrica-Inghilterra

23 giugno

Nuova Zelanda-Francia

Australia-Irlanda

Sudafrica-Inghilterra

3 novembre

Giappone-Nuova Zelanda

Inghilterra-Sudafrica

10 novembre

Inghilterra-Nuova Zelanda

17 novembre

Inghilterra-Giappone

24 novembre

Inghilterra-Australia