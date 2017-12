Roland Garros 2018: il calendario e le date. Programma, orari e tv

Sui campi di Parigi, i migliori giocatori del mondo si daranno battaglia per conquistare il secondo Slam dell’anno. L’attesa in campo maschile è per vedere se Rafael Nadal sarà in grado di vincere il torneo per l’undicesima volta, scrivendo in maniera ancora più significativa il proprio nome nei libri di storia di questo sport. Novak Djokovic, Andy Murray e Stan Wawrinka guidano la pattuglia dei giocatori che proveranno ad impedirglielo, ai quali si è aggiunto anche Alexander Zverev e poi l’incognita Roger Federer. Salterà anche quest’anno la stagione sul rosso?. Tra le donne invece è caccia aperta: Serena Williams tornerà a calcare la terra dopo la gravidanza mentre Simona Halep, Garbiñe Muguruza e la campionessa in carica Jelena Ostapenko senza dimenticarci di Maria Sharapova saranno le osservate speciali. Si comincerà il 27 maggio, con due settimane ricche di tennis che termineranno con le finali in programma il 9 e il 10 giugno.

Ecco il calendario completo del Roland Garros 2018:

Domenica 27 maggio

dalle 11:00: primo turno singolare maschile e singolare femminile

Lunedì 28 maggio

dalle 11:00: primo turno singolare maschile e singolare femminile

Martedì 29 maggio

dalle 11:00: primo turno singolare maschile, singolare femminile e doppio maschile

Mercoledì 30 maggio

dalle 11:00: secondo turno singolare maschile e singolare femminile, primo turno doppio maschile, doppio femminile e doppio misto

Giovedì 31 maggio

dalle 11:00: secondo turno singolare maschile, singolare femminile e doppio maschile, primo turno doppio femminile e doppio misto

Venerdì 1 giugno

dalle 11:00: terzo turno singolare maschile e singolare femminile, secondo turno doppio maschile e doppio femminile, primo turno doppio misto

Sabato 2 giugno

dalle 11:00: terzo turno singolare maschile, singolare femminile e doppio maschile, secondo turno doppio femminile e doppio misto

Domenica 3 giugno

dalle 11:00: quarto turno singolare maschile e singolare femminile, terzo turno doppio maschile e doppio femminile, secondo turno doppio misto

Lunedì 4 giugno

dalle 11:00: quarto turno singolare maschile e singolare femminile, quarti di finale doppio maschile e doppio misto, terzo turno doppio femminile

Martedì 5 giugno

dalle 11:00: quarti di finale doppio maschile, doppio femminile e doppio misto

dalle 14:00: quarti di finale singolare maschile e singolare femminile

Mercoledì 6 giugno

dalle 11:00: quarti di finale doppio femminile e semifinali doppio misto

dalle 14:00: quarti di finale singolare maschile e singolare femminile

Giovedì 7 giugno

dalle 11:00: semifinali doppio maschile

dalle 14:00: finale doppio misto

dalle 15:00: semifinali singolare femminile

Venerdì 8 giugno

dalle 11:00: semifinali doppio femminile

dalle 12:50: semifinali singolare maschile

Sabato 9 giugno

dalle 15:00: finale singolare femminile e doppio maschile

Domenica 10 giugno

dalle 11:30: finale doppio femminile

dalle 15:00: finale singolare maschile

Eurosport coprirà l'evento con due canali, Eurosport 1 ed Eurosport 2, visibili sia sulla piattaforma Sky (alta definizione) che su Mediaset Premium (definizione standard).













