Tiro con le freccette, Finale Mondiali 2018: Taylor vs Cross. Data, programma, orario d’inizio e tv: darts, che spettacolo a Londra

Phil Taylor e Rob Cross si sfideranno nella FInale del Mondiale 2018 di tiro con le freccette. Il Darts World Championship, che da due settimane scalda tutti gli appassionati e riempie l’Ally Pally di Londra in un’atmosfera davvero unica, è giunto al suo epilogo con una sfida tutta inglese: il fenomeno Taylor già vincitore di tre titoli iridati contro la rivelazione Cross, fino a un anno fa semplice elettricista e ora professionista a un passo da un sogno dopo aver demolito il fuoriclasse van Gerwen detentore del titolo. Il vincitore verrà premiato con addirittura 400mila sterline di premio, praticamente mezzo milione di euro!

La Finale dei Mondiali 2018 di freccette si disputerà lunedì 1° gennaio alle ore 21.00 (italiane): si inizia con i botti a Capodanno. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Fox Sports (canale 204 della piattaforma Sky) e in diretta streaming su Sky Go. Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio del match che deciderà i Darts World Championship.

LUNEDI’ 1° GENNAIO:

21.00 Finale Mondiali 2018 tiro con le freccette