Quanti soldi guadagnano i piloti di MotoGP? Tutti gli stipendi e gli ingaggi: cifre faraoniche. Lorenzo il più ricco, Valentino Rossi terzo

I piloti della MotoGP sono tra gli sportivi più ricchi in circolazione, i loro ingaggi sono spesso invidiati anche da alcuni calciatori ma gli stipendi non sono minimamente paragonabili ai migliori piloti della Formula Uno. La stagione 2018 è ormai alle porte e il Mondiale si infiammerà già a partire da marzo, ormai tutti i top rider sono già accasati e hanno firmato i rispettivi contratti, conoscendo dunque quello che percepiranno dalle rispettive scuderia. Attenzione si tratta dei guadagni provenienti esclusivamente dalle “buste paga” a cui poi ciascun motociclista aggiungerà le cifre ricavate da eventuali sponsorizzazioni e diritti di immagine.

Jorge Lorenzo è il Paperon de’ Paperoni della MotoGP visto che in Ducati percepisce ben 12,5 milioni di euro, una cifra spropositata visto il poco che ha combinato in pista. Il Campione del Mondo Marc Marquez si può consolare con 9 milioni percepiti dalla Honda mentre al terzo posto c’è Valentino Rossi che in Yamaha si deve far bastare 7 milioni di euro ma il marketing che gira attorno al Dottore è infinito, si parla di guadagni stagionali che superano i 20 milioni complessivi.

Andrea Dovizioso ha lottato con Marquez fino all’ultima gara per il titolo iridato, un’impresa che giustificherebbe un ingaggio ben superiore rispetto ai 3 milioni di euro: il forlivese avrà sicuramente chiesto l’aumento in autunno ma avremo qualche dettaglio in più soltanto nelle prossime settimane. A seguire i vari Daniel Pedrona, Andrea Iannone e Maverick Vinales.

Jorge Lorenzo 12,5 milioni

Marc Marquez 9 milioni

Valentino Rossi 7,5 milioni

Andrea Dovizioso 3 milioni

Daniel Pedrosa 2,5 milioni

Andrea Iannone 1,5 milioni

Maverick Vinales 1,5 milioni