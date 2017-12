F1, sarà Charles Leclerc il sostituto di Kimi Raikkonen alla Ferrari dal 2019? Un predestinato che può fare grande il Principato di Monaco

Nome: Charles. Cognome: Leclerc. Nato a: Montecarlo. Il: 16 ottobre 1997. Segni particolari: predestinato. Non è mai troppo salutare o sensato sbilanciarsi oltremodo con un giovane talento del motorsport, ma raramente, negli ultimi anni, si è visto un pilota tanto interessante quanto il futuro portacolori della Sauber-Alfa Romeo. Il fresco campione del mondo di Formula2 sembra davvero pronto a fare il grande passo: completare una stagione ufficiale in Formula Uno, prima di passare in Ferrari. Stiamo correndo troppo? Probabilmente no. Quantomeno queste sono le idee di Leclerc e, soprattutto, della scuderia di Maranello che nel 2019, a meno di clamorosi dietrofront, dovrà trovare il sostituto di Kimi Raikkonen, destinato (a 39 anni) a salutare la classe regina del motorsport. Sarà, dunque, il monegasco a sedersi sulla vettura tinta di rosso? Gli indizi ci sarebbero..

In primo luogo la Ferrari ha caldamente consigliato, per non dire imposto, la sua conferma nel team Sauber. In questo modo, dopo le prime esperienze tra Haas nel 2016 e proprio nel team elvetico quest’anno, potrà capire se Leclerc è quel pilota che ha centrato sette successi in Formula2 e se potrà compiere il salto in Ferrari. Un passaggio non certo semplice e non certo immediato, per nessuno, tantomeno per un giovane che ha l’etichettata del predestinato sin da quando ha mosso i primi passi nelle ruote scoperte.

I prossimi mesi ci aiuteranno a sciogliere molti dubbi. Se Leclerc si dimostrerà all’altezza la scuderia di Maranello potrebbe davvero puntare su di lui in ottica futura. In caso contrario al fianco di Sebastian Vettel sarà scelto un pilota di maggiore esperienza che potrebbe, dunque, spezzare il sogno del giovane monegasco. Charles Leclerc è, già oggi, il quarto pilota del Principato ad aver presto parte ad un Gran Premio di Formula Uno. I suoi predecessori, senza troppa fortuna, tuttavia, sono stati Olivier Beretta che nel 1994 disputò una stagione in Larrousse con sei ritiri e quattro piazzamenti (al massimo un settimo posto). Secondo monegasco è stato Louis Chiron che negli anni 50 corse con Maserati e Lancia con migliore risultato un terzo posto proprio nel GP di casa del 1950. Il terzo rappresentante è stato Andrè Testut che, sempre in Maserati, non riuscì a qualificarsi al GP di Monaco nel 1958 e 1959.

In poche parole Leclerc potrebbe diventare, già questa stagione, il miglior pilota di sempre per quanto riguarda il Principato (anche se la Sauber non garantisce troppi sogni di gloria). Se saprà dimostrarsi solido e veloce potrà, quindi, convincere la scuderia del Cavallino Rampante e scommettere definitivamente su di lui. Il primo pilota monegasco a guidare una Ferrari da Formula Uno. Un predestinato con il proprio nome legato a doppio filo con il team di Maranello. Il matrimonio si completerà ufficialmente nel 2019? Siamo convinti che lo sapremo ben prima della fine dell’annata che sta per prendere il via, senza fretta, ma con la consapevolezza che la scuderia stia già pensando attentamente sul da farsi. Al momento, comunque, Leclerc ha buone chance di sostituire Kimi Raikkonen. Starà a lui confermare queste possibilità a suon di buone prestazioni.













Foto: Facebook di Charles Leclerc