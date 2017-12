FOTO – Tutte le fidanzate di Valentino Rossi. Un vero buongustaio: tra flirt, avventure e storie finite

Valentino Rossi non è soltanto un Campione in pista ma anche nella vita privata si è sempre applicato per distinguersi. Il Dottore ha avuto flirt con alcune delle donne più belle al mondo, spaziando tra showgirl, attrici, ombrelline, ragazze affascinanti e da capogiro per la loro bellezza. Soltanto pochi giorni fa è circolata la voce di una nuova possibile relazione con Francesca Sofia Novello ma in passato il centauro di Tavullia è riuscito ad attirare l’attenzione di altre bellezze stellari. Conosciamole un po’ meglio.

Tra i primi flirt si ricorda sicuramente quello con Martina Stella, nel 2002 sotto i riflettori per il successo ottenuto con il film L’Ultimo bacio: una relazione estremamente passionale e travolgente che però è durata soltanto alcuni mesi. Successivamente Vale ha avuto una relazione con Aura Rolenzetti, quattro anni di fidanzamento poi la ragazza è balzata agli onori della cronaca rosa anche per la partecipazione all’Isola dei Famosi. Da una bionda a una mora per arrivare al 2007 e a qualche paparazzata con Elisabetta Canalis: non si sa quanto ci sia di vero, Rossi ha sempre smentito tutto e ha anzi glissato con un “magari…” esprimendo la propria attrazione per la stupenda showgirl, probabilmente mai conquistata totalmente.

Tra le tante ex del Dottore, estremamente chirurgico nelle sue scelte, c’è anche Florinda Giamè, ex corteggiatrice di Uomini e Donne mentre le voci di un flirt con la stupenda Flavia Pennetta, celebre tennista vincitrice dello US Open e ora moglie di Fabio Fognini, sono sempre state smentite. La passione con Fernanda Lessa non ha mai trovato conferme ufficiali proprio come quella con Maddalena Corvaglia, anche se l’ex velina è stata pizzicata più volte in compagnia del pluri Campione del Mondo.

Arriviamo agli anni più recenti caratterizzati dai tre anni di relazione con Arianna Matteuzzi, al fidanzamento con la tunisina Marwa Klebi e alla lunga storia d’amore con Linda Morselli, ex ombrellina che ha fatto coppia con il Dottore dal 2012 al 2016. Prima dell’ultima fiamma, Francesca Sofia Novello, bella modella ospitata al Ranch proprio qualche giorno fa.













(foto copertina FOTOCATTAGNI)