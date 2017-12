Premier League, Boxing Day 2017 – Tutti i risultati: vince il Chelsea di Conte, pareggio in rimonta dello United. Stasera il City

Come da tradizione la Premier League è scesa in campo a Santo Stefano per il Boxing Day: tutti in campo dopo Natale per il turno di campionato, spettacolo assicurato dopo le abbuffate a tavola e incroci interessanti che hanno regalato un vero e proprio show al grande pubblico. In programma la 20^ giornata.

Pomeriggio caratterizzato da ben sei partite in contemporanea anticipate dalla vittoria del Tottenham sul Southampton (5-2 con tripletta di Harry Kane, giocatore più prolifico del 2017) all’ora di pranzo. In serata, invece, toccherà alla capolista Manchester City impegnato sul campo del Newcastle e all’Arsenal che giocherà con il Crystal Palace.

Bella vittoria del Chelsea di Conte che si è sbarazzata del Brighton per 2-0 grazie alle reti di Morata al 46′ e di Alonso al 60′. I Blues si sono così portati a un solo punto dal Manchester United che occupa il secondo posto in classifica: i Red Devils di Mourinho hanno pareggiato in casa contro il Burnley, recuperando le reti Barnes e Defour soltanto nel secondo tempo con la doppietta di Lingard (53′ e 90+1′). Il Chelsea e il Manchester United sono ora lontani ben 12 e 13 punti dal City che stasera può ammazzare definitivamente il campionato quando siamo soltanto all’inizio del girone d’andata.

Succede di tutto tra Bournemouth e West Ham: i padroni di casa conducono per 2-1, gli ospiti ribaltano il risultato con la doppietta di Arnautovic (82′ e 89′) ma in extremis Wilson riesce a pareggiare.

L’altra vittoria di giornata è quella del Watford che ha avuto la meglio sul Leicester per 2-1 (Wague e Doucoure rimontano al gol di Mahrez), 0-0 tra West Bromwich ed Everton, 1-1 tra Huddersfield e Stoke.

Di seguito tutti i risultati del Boxing Day, 20^ giornata della Premier League.

Tottenham-Southampton 5-2

Bournemouth-West Ham 3-3

Chelea-Brighton 2-0

Huddersfield-Stoke City 1-1

Manchester United-Burnley 2-2

Watford-Leicester 2-1

West Bromwich-Everton 0-0

Liverpool-Swansea ore 18.30

Newcastle-Manchester City ore 20.45

Crystal Palace-Arsenal ore 21.00