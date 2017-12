Milan-Inter, derby Coppa Italia 2018: probabili formazioni. Gattuso ritrova Biglia e Romagnoli, out Miranda e D’Ambrosio

Mercoledì 27 dicembre si giocherà Milan-Inter, attesissimo derby della Madonnina valido per i quarti di finale della Coppa Italia 2018. A San Siro le due formazioni si sfideranno per un posto in semifinale, non stanno attraversando un buon momento di forma ed entrambe sono reduci da due sconfitte consecutive ma la voglia di prevalere nella stracittadina è tantissima.

Ringhio Gattuso dovrebbe puntare su Biglia che tornerà così a essere il regista titolare nel 4-3-3 dei rossoneri che si affideranno al tridente composto dal rientrante Romagnoli, dalla verve di Suso e probabilmente da Cutrone che dovrebbe rimpiazzare Kalininic. A centrocampo ci saranno anche Kessie e Bonaventura, in porta confermato Donnarumma coperto da una difesa a quattro con capitan Bonucci, Abate, Romagnoli e Rodriguez.

Spalletti, invece, deve fare a meno degli infortunati Miranda e D’Ambrosio, ko dopo la partita persa contro il Sassuolo. Si potrebbe profilare anche un turno di stop per Perisic magari per fare spazio a Karamoh. Sicuramente ci sarà bisogno dei gol di Icardi, unica punta alle cui spalle agiranno Candreva e Joao Mario, in ballottaggio fino all’ultimo minuto. In porta torna Padelli dopo i rigori parati contro il Pordenone (dunque out Handanovic) e difesa rivista con i vari Cancelo, Skriniar, Ranocchia, Nagatomo, Vecino. Di seguito le probabili formazioni di Milan-Inter, quarto di finale della Coppa Italia 2018 di calcio.

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Abate, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Biglia, Bonaventura; Suso, Cutrone, Borini.

INTER (4-2-3-1): Padelli; Cancelo, Skriniar, Ranocchia, Nagatomo, Vecino; Gagliardini, Candreva, Joao Mario, Karamoh; Icardi.













(foto pagina Facebook Bonaventura)