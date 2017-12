Milan-Inter, derby Coppa Italia: tutti i precedenti. Rossoneri avanti, non si gioca dal 2000 e passarono i nerazzurri

Mercoledì 27 dicembre si giocherà Milan-Inter, derby della Madonnina valido per i quarti di finale della Coppa Italia 2018. Le due compagini si sono fronteggiate 23 volte in questa competizione: 9 successi dei rossoneri, 7 vittorie dei nerazzurri e 7 pareggi.

Gli ospiti si sono però imposti in quattro delle ultime cinque occasioni. Il derby in Coppa Italia non capita dai quarti di finale del 2000, quando si giocava ancora su andata e ritorno: a passare fu l’Inter che vinse il primo scontro per 3-2 e poi pareggiò 1-1. L’ultimo scontro in assoluto, invece, è quello di un paio di mesi fa in campionato quando si imposero i nerazzurri all’ultimo minuto grazie alla tripletta di Icardi.

15 giugno 1958 Milan-Inter 3-2

6 luglio 1958 Inter-Milan 1-1

16 giugno 1968 Inter-Milan 0-0

26 giugno 1968 Milan-Inter 4-2

8 giugno 1972 Milan-inter 1-0

28 giugno 1972 Inter-Milan 0-1

23 gennaio 1974 Milan-Inter 0-1

1° maggio 1974 Inter-Milan 2-1

25 maggio 1975 Inter-Milan 0-1

15 giugno 1975 Milan-Inter 0-0

3 luglio 1977 Milan-Inter 2-0

7 settembre 1980 Milan-Inter 0-1

6 settembre 1981 Inter-Milan 2-2

23 giugno 1985 Inter-Milan 1-2

26 giugno 1985 Milan-inter 1-1

27 gennaio 1993 Milan-Inter 0-0

10 febbraio 1993 Inter-Milan 0-3

12 ottobre 1994 Milan-Inter 1-2

26 ottobre 1994 Inter-Milan 2-1

8 gennaio 1998 Milan-Inter 5-0

21 gennaio 1998 Inter-Milan 1-0

12 gennaio 2000 Milan-Inter 2-3

26 gennaio 2000 Inter-Milan 1-1













(foto Gianfranco Carozza)