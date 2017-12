Pattinaggio di figura, Europei Mosca 2018: tutti gli atleti convocati di tutte le nazionali

Quello che sta per iniziare sarà l’anno dei Giochi Olimpici di Pyeongchang, ma, prima della rassegna a cinque cerchi, Mosca ospiterà i Campionati Europei di pattinaggio di figura 2018, in programma dal 15 al 21 gennaio. Per quanto possa sembrare strano, la capitale russa è stata sede della rassegna continentale in una sola occasione, nel 1965, e dunque si tratterà solamente della seconda volta per Mosca, mentre la competizione si è tenuta in territorio russo anche nel 1911 e nel 1990 a San Pietroburgo / Leningrado, senza dimenticare che, nel 1908, Varsavia faceva parte dell’Impero Russo. Sarà dunque la prima volta degli Europei di pattinaggio in Russia dalla dissoluzione dell’Unione Sovietica.

Analizzando l’elenco dei partecipanti della prossima rassegna continentale, ritroveremo sul ghiaccio tutti i campioni in carica dell’edizione di Ostrava 2017: lo spagnolo Javier Fernández al maschile, la russa Evgenia Medvedeva al femminile, i russi Evgenia Tarasova / Vladimir Morozov tra le coppie d’artistico ed i francesi Gabriella Papadakis / Guillaume Cizeron nella danza. Tra i medagliati dello scorso anno ritroveremo anche gli azzurri Carolina Kostner, che fu bronzo, ed Anna Cappellini / Luca Lanotte, allora argento.

Men Ladies Pairs Ice dancing Slavik Hayrapetyan Anastasia Galustyan Tina Garabedian / Simon Proulx-Sénécal AUT AUT Natalie Klotz Miriam Ziegler / Severin Kiefer Larry Loupolover Kim Cheremsky Sofiya Karagodina / Semyon Stepanov Yakau Zenko Viktoria Kavaliova / Yurii Bieliaiev Jorik Hendrickx Loena Hendrickx

Charlotte Vandersarren Nicky Obreykov Presiyana Dimitrova Teodora Markova / Simon Daze Nicholas Vrdoljak Lana Petranović / Antonio Souza-Kordeiru CZE CZE Jiří Bělohradský

Michal Březina Eliška Březinová Anna Dušková / Martin Bidař Cortney Mansour / Michal Češka Pernille Sørensen Laurence Fournier Beaudry / Nikolaj Sørensen Daniel Albert Naurits Kristina Škuleta-Gromova Katerina Bunina / German Frolov Valtter Virtanen Viveca Lindfors

Emmi Peltonen Cecilia Törn / Jussiville Partanen Kévin Aymoz

Chafik Besseghier Laurine Lecavelier

Maé-Bérénice Méité Lola Esbrat / Andrei Novoselov

Vanessa James / Morgan Cipres Angélique Abachkina / Louis Thauron

Marie-Jade Lauriault / Romain Le Gac

Gabriella Papadakis / Guillaume Cizeron Moris Kvitelashvili

Irakli Maysuradze Paul Fentz

Peter Liebers Lea Johanna Dastich

Nicole Schott Annika Hocke / Ruben Blommaert

Aliona Savchenko / Bruno Massot Kavita Lorenz / Joti Polizoakis Alexander Maszljanko Fruzsina Medgyesi

Ivett Tóth Anna Yanovskaya / Adam Lukacs Conor Stakelum Oleksii Bychenko

Daniel Samohin Aimee Buchanan Paige Conners / Evgeni Krasnopolski Adel Tankova / Ronald Zilberberg Matteo Rizzo Micol Cristini

Carolina Kostner

Giada Russo Nicole Della Monica / Matteo Guarise

Valentina Marchei / Ondřej Hotárek Anna Cappellini / Luca Lanotte

Charlène Guignard / Marco Fabbri

Jasmine Tessari / Francesco Fioretti Deniss Vasiļjevs Diana Nikitina Aurelija Ipolito / Malcolm Jones Greta Morkyte Allison Reed / Saulius Ambrulevičius Davide Lewton Brain Thomas Kennes Kyarha Van Tiel Sondre Oddvoll Bøe Anne Line Gjersem Ihor Reznichenko Elżbieta Gabryszak Natalia Kaliszek / Maksym Spodyriev

Justyna Plutowska / Jeremie Flemin Julia Sauter Dmitri Aliev

Mikhail Kolyada

Alexander Samarin Evgenia Medvedeva

Maria Sotskova

Alina Zagitova Ksenia Stolbova / Fedor Klimov

Evgenia Tarasova / Vladimir Morozov

Natalia Zabijako / Alexander Enbert Ekaterina Bobrova / Dmitri Soloviev

Alexandra Stepanova / Ivan Bukin

Tiffany Zahorski / Jonathan Guerreiro Antonina Dubinina Michael Neuman Nicole Rajičová

Silvia Hugec Lucie Myslivečková / Lukáš Csölley Daša Grm ESP ESP Javier Fernández

Felipe Montoya Valentina Matos Laura Barquero / Aritz Maestu Sara Hurtado / Kirill Khaliavin Alexander Majorov Matilda Algotsson

Anita Östlund Malin Malmberg / Thomas Nordahl Stéphane Walker Alexia Paganini Ioulia Chtchetinina / Mikhail Akulov Victoria Manni / Carlo Röthlisberger Burak Ali Artan Sila Saygi Alisa Agafonova / Alper Uçar Yaroslav Paniot Anna Khnychenkova Darya Popova / Volodymyr Byelikov

Oleksandra Nazarova / Maksym Nikitin GBR GBR Phillip Harris Natasha McKay Zoe Jones / Christopher Boyadji Penny Coomes / Nicholas Buckland

giulio.chinappi@oasport.it













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Facebook

Clicca qui per seguirci su Twitter

Immagine: ISU Figure Skating