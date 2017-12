Pallanuoto, obiettivo podio per il Setterosa agli Europei 2018. Izabella Chiappini l’arma per tornare al vertice

Lunedì 24 luglio 2017: forse il momento più deludente di questa stagione per quanto riguarda la pallanuoto azzurra a livello femminile. In quel di Budapest il Setterosa, lanciato dalla medaglia d’argento olimpica conquistata un anno prima a Rio de Janeiro, era pronto all’ennesima entrata nella top-4 internazionale: mancava solo lo scalino chiamato Russia che, visto anche un girone preliminare super, sembrava davvero facile da scavalcare. E’ arrivata invece una beffa clamorosa: un 9-8 con un’infinità di opportunità sprecate che grida ancora vendetta e che ha privato le azzurre dalla medaglia iridata.

Bisognerà sicuramente ripartire da lì per provare a migliorare. Una squadra dal talento del Setterosa non può permettersi certi cali che sono apparsi davvero evidenti a livello psicologico. Si è fatta sentire infatti troppo la tensione del match: ultrafavorite sulla carta, sia per quanto riguarda gli addetti ai lavori che per i bookmakers, le azzurre hanno faticato a sostenere questo status, con una partenza da dimenticare (dopo 9′ lo svantaggio era addirittura di 4-0).

Fabio Conti, allenatore davvero esperto e condottiero di questa compagine, avrà sicuramente lavorato su questi aspetti. L’obiettivo chiamato Tokyo 2020 (più volte in alcune dichiarazioni non è stata esclusa la possibilità di puntare alla medaglia d’oro, nonostante la superpotenza Stati Uniti) si avvicina giorno dopo giorno e serve un ennesimo salto di qualità per provare a restare al passo delle migliori a livello olimpico. Anche per questo, a partire dal 2018 (che avrà il suo apice negli Europei di luglio in quel di Barcellona), si aggiungerà alla rosa tricolore un nome altisonante: quello della ex brasiliana Izabella Chiappini. Il processo di naturalizzazione è terminato e la nativa di San Paolo ha davvero intenzione di dare tutto per il tricolore: le qualità sicuramente non mancano e, con una giocatrice così importante, si può davvero sognare in grande.

Foto: Daniela Bolla