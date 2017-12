OSCAR 2017 – Il premio OA Sport va a Federico Pellegrino: “Mi è sempre piaciuta Olimpiazzurra”

Federico Pellegrino ha vinto la seconda edizione del Premio OA Sport. Succede al tiratore Giovanni Pellielo, che si era imposto in questa speciale classifica nel 2016.

Un premio che la redazione di OA Sport decide di attribuire al campione che più di ogni altro ha saputo mettere in mostra particolari doti di natura umana nelle grandi imprese compiute. In questo senso, abbiamo apprezzato nel valdostano una prerogativa troppo spesso smarrita dalle nuove generazioni: il non accontentarsi mai, inseguendo sempre nuovi trionfi.

Federico Pellegrino è proprio questo: un fuoriclasse che si nutre di nuovi stimoli e obiettivi. A 27 anni ha già vinto tanto, tantissimo. Una Coppa del Mondo sprint, il Mondiale a Lahti nel 2017. Tuttavia non è assolutamente sazio. Oseremmo dire, neppure appagato. La mente è già rivolta al prossimo traguardo: le Olimpiadi di Pyeongchang 2018.

“Mi fa piacere ricevere questo premio, in modo particolare perché arriva da veri intenditori, dunque non di parte. Quella di Olimpiazzurra (termine utilizzato dal fondista azzurro, ndr) è una redazione che di sport ne sa e quindi questo mi gratifica. Quest’anno ho ricevuto tanti premi, con il tempo mi sono reso conto di aver fatto qualcosa di davvero importante vincendo i Mondiali, anche se la mia mente è da tempo rivolta alle Olimpiadi“, ha dichiarato Pellegrino.

Il campione di Nus ha poi speso delle bellissime parole per OA Sport: “Olimpiazzurra mi è piaciuta sin da subito, perché condividevo la sua idea di uscire dai canoni standard del giornalismo, dando spazio a tutti gli sport allo stesso modo. Io sono un lettore dal 2012, negli anni è cresciuta molto e questo mi fa molto piacere e dà ancora più risalto al premio ricevuto“.

ALBO D’ORO PREMIO OA SPORT

2016 – Giovanni Pellielo

2017 – Federico Pellegrino