Olimpia Milano-Stella Rossa, Eurolega 2018: orario d’inizio e come vederla in tv e Diretta Streaming. Il programma completo

Ultimo turno di andata della regular season dell’Eurolega. L’Olimpia Milano riceve la Stella Rossa. Non è un momento particolarmente felice per l’EA7, reduce da cinque sconfitte nelle ultime sei gare europee. La scorsa settimana, sul campo dell’Unicaja Malaga, è arrivato un brutto passo falso per la squadra di Simone Pianigiani: il cammino non è compromesso del tutto, ma occorre una sveglia immediata per rimanere in corsa per i playoff ed evitare un’altra annata da buttare. L’Olimpia ci proverà al Forum, dunque, ricevendo una Stella Rossa coriacea e agguerrita.

Sarà una sfida delicata e quanto mai fondamentale per Milano. La palla a due sarà questa sera alle 20.45. L’incontro sarà trasmesso solo in streaming sulla piattaforma Eurosport Player, sottoscrivibile in abbonamento.

OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale di Olimpia Milano – Stella Rossa.

Il programma

Venerdì 29 dicembre

ore 20.45 Olimpia Milano – Stella Rossa













Credit: Ciamillo