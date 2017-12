MotoGP, Calendario Mondiale 2018: tutte le date ed il programma. 19 Gran Premi per una stagione lunghissima da marzo a novembre

Il 2018 sarà un anno denso di eventi sportivi, come al solito, ed è giusto presentarvi il calendario del Motomondiale 2018. Si preannuncia un’annata davvero intensa e appassionante con MotoGP, Moto2 e Moto3 pronte a regalare spettacolo durante i 19 Gran Premi che ci terranno compagnia da marzo a novembre. Si inizierà come da tradizione a Losail in Qatar e si concluderà a Valencia con la novità della Thailandia.

Il programma è davvero fittissimo con le gare che si svilupperanno dal 18 marzo al 18 novembre: Marc Marquez, Valentino Rossi, Maverick Vinales, Andrea Dovizioso, Jorge Lorenzo si sfideranno per il titolo iridato in una lotta appassionante.

Confermate le gare in Italia in programma al Mugello il 3 giugno e a Misano il 9 settembre. Si incomincia, come detto, dall’asfalto qatariano per rimane fuori dall’Europa anche per le prove in Argentina e negli USA prima di tornare nel Vecchio Continente con la classica tappa di Jerez de la Frontera del 6 maggio. Confermato il mese di pausa estiva tra Sachsenring e Brno (15 luglio-5 agosto). Di seguito il calendario completo del Mondiale 2018:

CALENDARIO MOTOGP 2018

DATE GRAN PREMIO CITTA’/CIRCUITO 16-18 marzo GP Qatar Losail 6-8 aprile GP Argentina Termas de Rio Hondo 20-22 aprile GP Americhe Austin 4-6 maggio GP Spagna Jerez 18-20 maggio GP Francia Le Mans 1-3 giugno GP Italia Mugello 15-17 giugno GP Catalunya Barcellona 29 giugno -1° luglio GP Olanda Assen 13-15 luglio GP Germania Sachsenring 3-5 agosto GP Repubblica Ceca Brno 10-12 agosto GP Austria Spielberg 24-26 agosto GP Gran Bretagna Circuito da definire 7-9 settembre GP San Marino Misano 21-23 settembre GP Aragon Aragon 5-7 ottobre GP Thailandia Buriram 19-21 ottobre GP Giappone Motegi 26-28 ottobre GP Australia Phillip Island 2-4 novembre GP Malesia Sepang 16-18 novembre GP Comunità Valenciana Valencia













