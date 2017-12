Milan-Inter, Coppa Italia 2018: le probabili formazioni del derby. Suso torna dal 1′, Joao Mario la novità per Spalletti

Mercoledì 27 dicembre alle ore 20.45 lo stadio San Siro sarà teatro del derby di Coppa Italia tra Milan ed Inter, valido per i quarti di finale della competizione nazionale. Una partita secca nella quale le due compagini di Rino Gattuso e Luciano Spalletti andranno a caccia di riscatto reduci da due ko in campionato, pur vivendo momento assai diversi.

I rossoneri sono in piena crisi e l’ennesimo passo falso contro l’Atalanta al Meazza ha evidenziato i grandi limiti caratteriali e di organizzazione. Poche idee nella formazione di Gattuso e la stracittadina può offrire un’ulteriore chance. Milan che dovrebbe scendere in campo con un 4-3-3 con Donnnarumma in porta; Abate, Bonucci, Romagnoli e Rodriguez a comporre il pacchetto difensivo; in mezzo al campo spazio a Biglia, nel ruolo di regista, mentre mezzali Kessié e Bonaventura. In avanti la compagine milanista ritrova Suso al fianco di Cutrone e Borini.

Momento di appannamento per l’Inter, ko contro l’Udinese e il Sassuolo pur offrendo però delle buone prestazioni dal punto di vista del gioco. Squadra di Spalletti sprecona nelle ultime uscite in Serie A e contro i cugini Icardi vorrà tornare a far male. Il tecnico toscano dovrebbe dunque schierare il solito 4-2-3-1 con Padelli in porta, al posto di Handanovic; Cancelo, Skriniar, Ranocchia e Nagatomo a comporre il quartetto difensivo, Vecino e Gagliardini la coppia dei mediani mentre Candreva, Joao Mario e Perisic assisteranno la punta argentina.

LE PROBABILI FORMAZIONI

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Abate, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Kessiè, Biglia, Bonaventura; Suso, Cutrone, Borini.

INTER (4-2-3-1): Padelli; Cancelo, Skriniar, Ranocchia, Nagatomo; Vecino, Gagliardini; Candreva, Joao Mario, Perisic; Icardi.













